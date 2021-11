Illegális bevándorlás

Nigériai maffiaszervezetet számoltak fel Olaszországban

Afrika és Európa között működő nigériai bűnbanda negyvennégy tagját vették őrizetbe, akik futárokkal szállították az ember- és drogkereskedelemből származó milliókat - közölte a szardíniai Cagliari rendőrsége hétfőn.



A hatósági akció több olasz tartományt érintett: százhuszonkét személy ellen indítottak vizsgálatot, negyvenet vettek őrizetbe Szardínia szigetén, Piemonte, Lombardia és Emilia-Romagna régióban. Az ellenük emelt vádak között szerepel az illegális migráció elősegítése, nemzetközi pénzmosás, kábítószer-kereskedelem, kizsákmányolás és prostitúcióra kényszerítés. Kilenc gyanúsított nem Olaszországban, hanem Líbiában és Németországban tartózkodik.



A rendőrség maffiaellenes és pénzügyi bűncselekményekre szakosodott egységének közlése szerint a nigériai bűnszervezet egyik bázisa Olaszországban volt, de tevékenysége Nigériából Líbián át egészen Németországig terjedt.



A vizsgálatot egy prostitúcióra kényszerített nigériai nő vallomása indította el.



A kivétel nélkül nigériai férfiak a Supreme Eiye Confraternity, vagy más néven Air Lords angol nevű banda tagjaiként ismertek. A bűnszervezetet az afrikai országban tevékeny maffiacsoportként tartják számon, az 1970-es években alakult a délnyugat-nigériai Ibadan egyetemén.



Honfitársaikat biztos munka ígéretével az illegális migrációs útvonalon Olaszországba juttatták: a fiatal nőket prostitúcióra kényszerítették azt követelve, hogy fizessék vissza az Európába jutásért szerintük "járó" 25-30 ezer eurót. A nemet mondó nőket bántalmazták, Nigériában maradt családtagjaikat pedig megfenyegették. A nők akaratának megtörésére a vudu vallás rítusait is bevetették.



Az olasz rendőrség ötven nőt azonosított, köztük kilencen "felügyelő" szerepet töltöttek be, nehogy valamelyik lány megszökjön. A prostituáltaknak havi "díjat" kellett fizetniük a kitartóknak az utcákon nekik kijelölt helyért is.



A prostitúcióból, illegális migrációból és drogkereskedelemből származó összegeket pénzátutalási szolgáltatásokon keresztül, valamint az úgynevezett földalatti közvetítőkkel működő hawala-rendszerrel juttatták Európából Afrikába. Rendőrségi közlés szerint a banda egyedül a pénzátutalási szolgáltatással hétmillió eurót juttatott Nigériába, ahol az ingatlanpiacon fektetett be. További milliókat futárok vittek magukkal készpénzben: negyvennégy futárt azonosítottak, akik az utóbbi hónapokban közel kilencvenszer tették meg repülővel az utat Olaszország és Nigéria között.

Az Il Giornale című jobboldali napilap korábbi beszámolója szerint a nigériai maffia 1995-től van jelen Olaszországban, de aktívvá 2000-től vált, amikor elkezdte átvenni a szicíliai maffia és a nápolyi camorra területein a kábítószer- és lánykereskedelmet. Először 2006-ban, az északi Brescia városában ítéltek el 23 nigériait szervezett bűnözésért, az illegális migránsok kizsákmányolásáért.



A nigériai bűnbandák felosztották egymás között Olaszországot: az Eiye tagjai mellett jelen vannak a Black Cats, Maphite, Viking nevű szervezetek is.



Bevételük az olasz jegybank adatai szerint 2014 és 2018 között megkétszereződött, és a nyomon követhető átutalások szerint túllépte az évi hetvenmillió eurót.