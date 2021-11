Tömegbe gázoltak Wisconsinban - piros terepjáró hajtott a karácsonyi felvonulásba

Több mint 20 ember megsérült, miután vasárnap a wisconsini Waukesha államban egy jármű belehajtott egy karácsonyi felvonulásba.



A Milwaukee külvárosában történt incidens során lövésekről érkeztek jelentések.



A Waukesha-i riasztások "tömeges balesetről" számoltak be a Waukesha Holiday parádé területén, a West Main Street és az északi Barstow Street sarkán. Ugyanez a Twitter-fiók arról is beszámolt, hogy legalább egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, és potenciálisan két másik elmenekült a helyszínről, bár ez az információ egyelőre nem megerősített.

A Waukesha városának élő videóközvetítése a felvonulásról, valamint a jelenlévők által készített videókon látható, amint egy piros terepjáró áttörte a kordonokat, és az úttestre száguldott, ahol a felvonulás zajlott.



Az egyik videón látható, hogy a terepjáró egy masírozó zenekar tagjainak és több más, a felvonulási útvonalon lévő személynek ütközött, mielőtt továbbhajtott volna. A mazsorett együttes hangját, amely a terepjáró közeledése előtt hallatszott, sikolyok váltották fel.

A tűzoltóság és a rendőrség több mint egy tucatnyi egysége is a helyszínen volt.



A sajtótájékoztatón Dan Thompson, Waukesha rendőrfőnöke elmondta, hogy 16 óra 39 perc körül egy piros terepjáró hajtott bele a belvárosi karácsonyi felvonulásba.



Az incidens következtében több mint húszan megsérültek - mondta a rendőrfőnök. Néhányukat mentőautóval szállították el a helyszínről.



Elmondta, hogy a gyanúsított járművét megtalálták, és a nyomozás folyamatban van.

"Ez egy nagyon tragikus incidens, nagyon kaotikus. Nincs más fenyegetés, a helyszín most már biztonságos. Imáim és gondolataim a családtagokhoz szólnak. Van egy gyanúsítottunk, akit jelenleg is keresünk" - mondta Thompson rendőrfőnök.



A Waukesha város Twitter-fiókjára vasárnap délután felkerült videókon felvonuló zenekarok és ünnepi öltözékben táncoló nők voltak láthatók, miközben tömegek álltak a járdán és ültek a járdaszegélyeken.



Angelito Tenorio, West Allis tanácsos, aki Wisconsin állam kincstárnokjelöltjeként indul, az Associated Pressnek elmondta, hogy a családjával éppen a felvonulást nézte, amikor látták, hogy a terepjáró a területre száguld.

