Konfliktus

Oroszország Ukrajna elleni támadásra készül a jövő év elején

Oroszország több mint 92 ezer katonát vont össze az ukrán határok közelében, és támadást készít elő Ukrajna ellen január végére, február elejére - állította Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának vezetője a Military Times című kiadványnak adott interjújában, amelyből vasárnap ukrán hírportálok idéztek.



A katonai hírszerzés főnöke kifejtette, hogy a támadásban valószínűleg légicsapások, tüzérségi és páncélos támadások is szerepelnek, majd deszanttámadások következnek az ország keleti részében, valamint Dél-Ukrajnában Odessza és Mariupol ellen, továbbá egy kisebb invázió Fehéroroszországon keresztül.



Kiemelte: a szeptemberben megtartott Zapad-2021 elnevezésű, nagyszabású orosz hadgyakorlat megmutatta, hogy Moszkva több mint 3500 katonát - légideszant- és különleges műveleti állományt - tud egyszerre bevetni.



"A Kreml olyan támadást tervez, amely jóval nagyobb lesz, mint bármely orosz katonai akció 2014 óta" - hangsúlyozta Kirilo Budanov. Szavai szerint Kijev jelenleg különféle forgatókönyvekkel számol arra vonatkozóan, miként alakulhat ki egy potenciális támadás Oroszország részéről, tekintettel arra, hogy Ukrajnát jelenleg nagylétszámú orosz taktikai csoportok veszik körül.



Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter pénteken a The Washington Post amerikai napilapnak nyilatkozva, azt mondta, még nem tudni pontosan, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghozta-e a végső döntést az Ukrajna elleni offenzíváról - emlékeztetett az UNIAN hírügynökség. Budanov ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország növeli a katonák és a fegyverzetek számát az általa megszállt Krím-félszigeten, és Iszkander típusú ballisztikus rakétarendszereket is vont az ukrán határhoz.



Budanov szerint a katonai támadást pszichológiai műveletek sorozata előzi meg, amelyeknek az a céljuk, hogy destabilizálják Ukrajnán belül a helyzetet, és gyengítsék az ország védelmi képességét. Kifejtette, hogy Moszkva tüntetések megszervezésével törekszik arra, hogy nyugtalanságot keltsen Ukrajnában, ráerősít az emberek kormányellenes érzelmeire. Az orosz pszichológiai műveletek arra irányulnak, hogy elhitessék az ukránokkal: a kormányuk "elárulta a népet" - tette hozzá a hírszerzési vezető. Megjegyezte, hogy a lengyel-fehérorosz határon kialakult migránsválság is része Moszkva ilyen jellegű erőfeszítéseinek.

Budanov kijelentette, hogy az amerikai és az ukrán hírszerzés feltételezései egy esetleges orosz támadás időpontjával kapcsolatban nagyon hasonlóak. "Értékeléseink szinte teljesen megegyeznek amerikai kollégáinkéival: 2022 január végéről vagy február elejéről beszélünk" - fogalmazott.



Az ukrán védelmi miniszter ugyancsak a hétvégén - washingtoni látogatása alatt - adott egyik interjújában kijelentette: Kijev az Egyesült Államok támogatását várja az orosz agresszióval szemben.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolt arról, hogy már közeledik Ukrajna partjaihoz az a két "Island" osztályú járőrhajó, amelyeket Washington adott Kijevnek a katonai segítségnyújtás részeként. Szombaton pedig Franciaországtól kapott Ukrajna újabb két, H-125-ös típusú helikoptert, amelyet az ukrán határőrszolgálat a fehéroroszországi határhoz irányít. 2020 eleje óta a mostaniakkal együtt már négy ilyen típusú francia helikoptert kapott Ukrajna.