Terrorizmus

A Hamász elítélte, Izrael üdvözölte, hogy London terrorszervezetté nyilvánította a Hamászt

Izrael üdvözölte, a Hamász elítélte a brit kormánynak a Hamászt terrorszervezetté nyilvánító lépését - jelentette a helyi média a londoni döntés bejelentése után.



A 13-as kereskedelmi TV jelentése szerint az Egyesült Királyság pénteki, a Hamász egészét terrorszervezetté nyilvánító és a szervezet támogatását betiltó határozata komoly csapást mér az iszlamista csoportra, elsősorban pénzügyi szempontból.



Az Egyesült Királyság már 2001-ben törvényen kívül helyezte a Hamász katonai szárnyát, az Ezzeddín al-Kasszám Brigádokat, de politikai vezetése nem esett hasonló megítélés alá, és ez lehetővé tette a Hamásznak, hogy pénzeszközöket gyűjtsön, amelyeket olyan intézményekhez irányítottak, mint például a Gázai Iszlám Egyetem, ahol a Hamász-rakétáit és más fegyvereit fejlesztik.



A Hamász szóvivője, Hazim Kaszim haragosan reagált a döntésre, bűncselekménynek nevezte azt, amit szerinte Nagy-Britannia a palesztin nép ellen követ el. A szervezet közleményben is elítélte a lépést, mint a palesztin nép elleni brit "bűnök" hosszú sorának egyikét.



E "bűnök" sorában kiemelték az 1917-es Balfour-nyilatkozatot, amely a britek támogatását biztosította az első világháború végén a zsidó állam létrehozásához. "Ahelyett, hogy az Egyesült Királyság bocsánatot kért volna és kijavította volna történelmi bűneit a palesztin néppel szemben, legyen szó a szégyenletes Balfour-nyilatkozatról vagy a brit mandátumról, amely a palesztin földet átadta a cionista mozgalomnak, az agresszorokat támogatja az áldozatok kárára" - olvasható a szervezet közleményében.



A 13-as TV-csatorna úgy értesült, hogy Izrael hosszú ideje tárgyalt a Hamásszal szembeni tilalmak kiterjesztéséről a brit kormánnyal, de a végső áttörést Naftali Bennett izraeli és Boris Johnson brit miniszterelnök a hónap elején - a glasgow-i környezetvédelmi csúcstalálkozón - folytatott megbeszélései hozták meg .



Bennett méltatta, megköszönte Johnsonnak a döntést, s hangsúlyozta, hogy nincs különbség a terrorcsoport politikai vezetői és fegyveres szárnya között. Jaír Lapid külügyminiszter is köszönetet mondott a rendeletet a brit alsóházban beterjesztő Priti Patel belügyminiszternek.



"A Hamász egyszerűen egy terrorszervezet. A +politikai szárny+ lehetővé teszi a katonai szárny tevékenységét. Ők is ugyanolyan terroristák, csak öltönyben" - írta Bennett a Twitter-fiókján.

A Hamász nem vitatta politikai és katonai szárnyának egységét, azonban szerintük az Izrael elleni erőszakos ellenállás a nemzetközi jog alapján legitim. "A megszállással szembeni ellenállás bármilyen rendelkezésre álló eszközzel, beleértve a fegyveres ellenállást is, a megszállt népek számára a nemzetközi jogban biztosított jog. A megszállás a terrorizmus" - állította a Hamász.



Izraeli jogvédő csoportok ezzel szemben következetesen úgy vélik, hogy a Hamász izraeli városok, civilek elleni rakétatámadásai nem felelnek meg a háborús jognak, és így potenciális háborús bűnnek számítanak.



A Hamászt az első intifáda idején, az 1980-as évek végén alapították, s arról vált hírhedtté, hogy több tucat véres öngyilkos merényletet hajtott végre izraeliek ellen. A kilencvenes években ezek az akciók vezettek a palesztinokkal folytatott békefolyamat megszakadásához, majd Benjamin Netanjahu első megválasztásához Jichák Rabin miniszterelnök 1995-ös meggyilkolása után.



A szervezet 2007-ben erőszakos hatalomátvételt hajtott végre a Gázai övezetben, rövid puccs során elűzték a mérsékeltnek tekintett, a Palesztin Hatóságot irányító riválisuk, a Fatah politikusait és tisztségviselőit. Azóta a Hamász több rakétaháborút vívott Izraellel, és több ezer rakétát lőtt ki izraeli településekre.



Az Egyesült Államok és az Európai Unió már korábban terrorcsoportnak minősítette a Gázai övezetet uraló, és Izrael felszámolására törekvő palesztin iszlámista Hamász szervezetet.