Lengyel migránsválság - Több, csoportos határsértési kísérletről számolt be a lengyel határőrség

Több, az utóbbi huszonnégy óra alatt a lengyel-fehérorosz határon történt erőszakos csoportos határsértési kísérletről számolt be szombat reggel a lengyel határőrség, a legnagyobb csoport mintegy kétszáz főből áll.



Az esetek többsége a közös határ középső szakaszán, Dubicze Cerkiewne település közelében történt - mondta el a sajtónak a határőrség szóvivője, Anna Michalska. Ott a legnagyobb migránscsoport mintegy kétszáz főt számlált, más esetekben több tucat személyről volt szó.



A migránsok köveket, petárdákat dobáltak a lengyel oldalra, könnygázt is használtak.



Huszonnégy személynek sikerült átjutnia a határvonal lengyel oldalára, ott feltartóztatták és visszafordították őket - közölte Michalska.



Hozzátette: mentőket hívtak ki egy három fős családhoz, amely nemzetközi védelmet kér Lengyelországban. A szülőpár nyolchónapos kislányát könnygáz érte a fehérorosz oldalon, anyjával együtt kórházba került, egészsége nincs veszélyben.



A határon fennálló helyzetről szombaton Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter az RMF FM kereskedelmi rádiónak elmondta: fel kell készülni arra, hogy - mint arra a fehérorosz magatartásból következtetni lehet - a hibrid támadás hónapokig tart majd. A miniszter kijelentette: a fehérorosz rezsim csak a Kreml támogatásának köszönhetően marad fenn.



A Kuznica Bialostockánál kedden meghiúsított tömeges határostrom után Lukasenka a támadás más lehetőségeit keresi - fejtette ki Blaszczak. Lehetségesnek nevezte, hogy a migránsok az ukrán határt is megostromolják, miután a lengyel határ átjárhatatlannak bizonyult.



Az év eleje óta a lengyel-fehérorosz határon több mint 34 ezer határsértési kísérletet regisztráltak. Lengyel becslések szerint 3-4 ezer migráns tartózkodhat a határ fehérorosz oldalán, ahol egyes táborhelyeket már elhagytak, máshol pedig újakat vertek. További több ezer külföldi pedig, lengyel értesülések szerint, Fehéroroszország belterületén tartózkodik azt követően is, hogy Minszkből az első, mintegy 400 migránst Irakba szállító gép indult e héten.



Lengyelország a jövő év közepéig 5 méter magas acélfalat emel a Fehéroroszországgal közös határszakaszon. A határ menti térségben november végéig rendkívüli állapot van érvényben.