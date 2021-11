Lengyel migránsválság

Az ukrán rendvédelmi szervek fegyvert is használhatnak az országba betörő migránsok ellen

Az ukrán rendvédelmi szervek engedélyt kaptak arra, hogy fegyvert használjanak az esetlegesen Fehéroroszországból Ukrajnába betörő migránsok ellen, ha veszélyt jelentenek az ukrán határőrökre - erősítette meg Denisz Monasztirszkij belügyminiszter pénteken a kijevi parlament ülésén.



A tárcavezető felszólalásában kifejtette, hogy az ukrán határőrök és más rendvédelmi szervek kétlépcsős védelmi rendszert alakítanak ki a fehérorosz-ukrán határon. Szavai szerint az első lépcsőben lévők fegyvertelenek lesznek. "A migránsok agresszív fellépése esetén a második lépcsőben (...) a határőrök életének és testi épségének veszélye esetén minden szükséges intézkedést megteszünk, beleértve a lőfegyverek használatát is" - fogalmazott a miniszter.



Monasztirszkij az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint kijelentette: a parlamentnek készen kell állnia arra is, hogy szükségállapotot hirdessen a határ menti régiókban. Hozzátette viszont, hogy most még erre nincs szükség.



Az Ukrajinszki Novini hírügynökség emlékeztetett arra: az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) a múlt héten határozatot hozott arról, hogy megerősíti az ukrán-fehérorosz határszakaszt, megakadályozandó, hogy migránsok törjenek be onnan Ukrajnába.



Ennek érdekében 8500 katonát, határőrt és rendőrt, valamint 15 helikoptert, két repülőgépet és 44 drónt vezényeltek a határszakaszra. A rendvédelmi szervek emellett két hét múlva terepgyakorlatot tartanak a fehérorosz határ térségében. Az országos rendőrség szerdán közölte, hogy gyorsreagálású erőket vezényelt az ország nyugati határaihoz, megerősítendő velük a védelmet.



Monasztirszkij kijelentette, hogy egyelőre Ukrajnát nem fenyegeti veszély, ugyanakkor tárcája egy hete közölte, hogy illegális bevándorlók jelentős koncentrációja figyelhető meg Fehéroroszországban az ukrán határ közelében.



A Fehéroroszországgal szomszédos uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális migránsok, legtöbbjük Irakból. A válság november 8-án éleződött ki, amikor a fehérorosz biztonsági erők több száz migránst kísértek a lengyel határra. Varsói közlés szerint jelenleg is több ezer migráns tartózkodik a határ fehérorosz oldalán. Az elmúlt napokban több sikertelen tömeges határátkelési kísérletet hajtottak végre.



Ukrajna - az európai uniós országokkal egyetértve - a minszki vezetést vádolja a migránsválság elmélyítésével, az illegális migránsok határhoz szállítását pedig provokációnak minősíti. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök viszont a Nyugatot teszi felelőssé azért, hogy illegális migránsok érkeznek tömegesen Európába.