Erőszak

Lengyel migránsválság - Újabb erőszakos határsértési kísérletek történtek

A lengyel-fehérorosz határon két nagyobb csoport próbált áttörni péntekre virradóan, a migránsok köveket dobáltak, könnygázt is használtak, de nem jártak sikerrel. Egy öttagú iraki családot a határőrök egy őrzött lengyelországi befogadóközpontba irányítottak - közölte Anna Michalska, a lengyel határőrség szóvivője.



Az esetekre a közös határ középső szakaszán, Dubicze Cerkiewne és Mielnik települések közelében került sor - mondta el Michalska a Radio Wnet lengyel csatorna reggeli műsorában.



Dubicze Cerkiewnénél egy hozzávetőleg 500 fős migránscsoport gyűlt össze, és kövekkel, fadarabokkal kezdték dobálni a lengyel határőröket. Közben a közelben lévő fehérorosz egyenruhások lézerrel világítottak át a lengyel oldalra. Négy, a lengyel határőröket segítő katonát eltaláltak a kövek, orvosi ellátásban kellett részesíteni őket.



A mintegy kétórás sikertelen ostrom után a migránsok egy részét fehérorosz teherautók vitték el, mások kisebb csoportokban haladtak gyalog tovább a határ mentén - számolt be Michalska.



A másik, Mielniknél történt kísérlet során mintegy 50 közel-keleti bevándorló átlépte a határt, de a lengyelek visszafordították őket. Kivételt tettek egy ötfős családdal, melynek tagjai, beleértve a várandós anyát, jó egészségi állapotban vannak. A családot egy lengyelországi őrzött központba viszik.



Michalska elmondta: míg az előző hetekben a fehérorosz fegyveresek még csak rejtett vagy passzív módon vettek részt a határmenti incidensekben, jelenleg egyre nyíltabban lépnek fel. Lézerrel vakítják el a lengyel határőröket, felvágják a határkerítést, kövekkel és könnygázzal látják el a migránsokat.



Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban elmondta: a határsértési kísérleteknél az utóbbi napokban újfajta módszerek tapasztalhatók. Miután Kuznica Bialostockánál kedden a lengyelek meghiúsították a tömeges határostromot, kisebb, több tucat személyből álló csoportok próbálnak meg több helyen Lengyelországba átjutni.



A határszakaszon a lengyelek a jövő év közepéig 5 méter magas acélfalat emelnek. A határ menti térségben november végéig rendkívüli állapot van érvényben.



Az év eleje óta a lengyel-fehérorosz határon több mint 34 ezer határsértési kísérletet regisztráltak. Lengyel becslések szerint 3-4 ezer, fehérorosz közlés szerint 7 ezer migráns tartózkodik a határvonal mentén. Közben Minszkből csütörtökön repülőgéppel hazaszállították Irakba a migránsok első, mintegy 400 fős csoportját.



Stanislaw Zaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője biztató előjelnek nevezte a járatot, mindazonáltal úgy vélte: Fehéroroszország "hosszú távú tervén mi sem változik", Minszk továbbra is migrációs nyomást fog előidézni a lengyel határon.