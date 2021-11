Koronavírus-járvány

Ausztriában teljes lezárást rendelnek el, és kötelezővé teszik az oltást

Ausztriában a koronavírus terjedése miatt hétfőtől ismételten teljes lezárást rendel el a kormány, 2022. február 1-jétől pedig kötelező lesz a védőoltás az országban - jelentette be pénteken Alexander Schallenberg osztrák kancellár.



A vírus nem megy sehova, hanem itt marad velünk, a meggyőzési kísérletek és kampányok dacára túl kevés ember adatta be eddig magának a védőoltást - fogalmazott az osztrák kormány vezetője. "Nem akaruk ötödik, hatodik és hetedik hullámot" - szögezte le.



Az osztrák kancellár elmondta, hogy a lezárást tíz napra vezetik be, majd legfeljebb újabb tíz nappal meghosszabbíthatják, de az oltottak és a gyógyultak számára a most bevezetett korlátozások legkésőbb december 13-án véget érnek.