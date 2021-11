Ausztria

Az osztrák parlament megfosztotta Sebastian Kurzot a mentelmi jogától

Az osztrák parlament megfosztotta mentelmi jogától csütörtökön Sebastian Kurz volt kancellárt, aki ellen korrupció gyanúja miatt folytatnak vizsgálatot.



A döntést maga Kurz és pártja, az Osztrák Néppárt (ÖVP) tagjai is támogatták arra hivatkozva, hogy szükséges a vádak lehető leggyorsabb tisztázásához.



A gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó osztrák államügyészség (WKStA) október elején házkutatást tartott az ÖVP bécsi központjában, a kancellári hivatalban és a pénzügyminisztérium épületében is. Ennek nyomán kormányválság alakult ki, Kurz pedig néhány nappal később bejelentette lemondását a kancellári tisztségről. A volt kancellár mindazonáltal képviselőként folytatja munkáját, továbbra is az ÖVP, illetve a párt parlamenti frakciójának vezetője.



A WKStA vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálódik a kancellár közvetlen környezetében: azt próbálja kideríteni, hogy manipulálta-e az ÖVP az Österreich című tömeglapban megjelent közvélemény-kutatási adatokat 2016-ban Kurz érdekében, és közpénzből fedezték-e a megjelentetésüket.