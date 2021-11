Koronavírus-járvány

Szicíliában ismét kötelező a maszk az utcán, egyetlen régiót sem zárnak le

Szicília tartományi elnöke ismét kötelezővé tette a maszk viselését szabad téren, egészen december 31-ig, de egyelőre egyetlen régióban sem vezettek be ennél szigorúbb óvintézkedést a növekvő járványmutatók ellenére - közölte az olasz sajtó csütörtökön.



Az ötmillió lelket számláló Szicília elsőként vezette be újból a kötelező maszkhasználatot az utcán. A védőeszközt csakis ott lehet levenni, ahol nem áll fenn a tömörülés veszélye.



Nello Musumeci tartományi elnök tesztelési kötelezettséget rendelt el a Németországból és az Egyesült Királyságból érkezők számára. Oltottságtól függetlenül negatív teszteredményt kell felmutatniuk azoknak is, akik a Szicíliába történő belépés előtti két hétben az Egyesült Államokban, Máltán, Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban vagy Hollandiában jártak.



Szicília szigete elsőként szigorított, attól tartva, hogy a rosszabbodó mutatók miatt magasabb járványfokozatba kerülhet. Szicíliában az egyik legalacsonyabb az átoltottság mértéke, amely alig haladja meg a hetven százalékot: augusztus végén két hétig a sziget sárga színű járványfokozatba lépett át, amikor szintén kötelező volt a maszk.



Nem kedvezőbb a helyzet Olaszország északi régióiban sem, ahol az utóbbi egy hétben ugrásszerűen emelkedett az újonnan azonosított fertőzöttek száma.



De a korábbi sajtóértesülésekkel szemben a római kormány sehol nem léptetett életbe magasabb járványfokozatot, az egész ország "színű marad" még a jövő héten is.



Csütörtökön az elvégzett több mint 625 ezer tesztelésen több mint tízezer új beteget szűrtek ki. Az egymás utáni második nap tízezer felett volt az esetszám, amely május óta nem volt ennyire magas. Hatvankilenc beteg veszítette életét, és 2020 februárjától - a járvány kezdetétől - számítva a halottak száma túllépte a 133 ezret. Kórházban több mint négyezer beteg van, több mint ötszázan intenzív osztályon.



A tetőzés a számítások szerint a karácsonyi időszakban várható: Pierpaolo Sileri egészségügyi államtitkár zárlatot szorgalmazott kizárólag az oltás nélküliek számára, mások - köztük a napi több mint 1500 új esetet regisztráló Veneto tartomány elnöke, Luca Zaia - elvetették az oltástagadók megkülönböztetését.



Az aneszteziológus orvosok szervezetének közleménye szerint "szigorítások nélkül az intenzív osztályok terheltsége egy hónapon belül eléri a maximumot".



Olaszországban a hatvanmilliós lakosság 84,4 százaléka lett átoltva a 12 év felettiek között.



A negyven és hatvan év közöttiek emlékeztető oltásának beadását november 22-én kezdik meg, a korábban tervezett december elseje helyett.