Olaszország orvosokkal és nővérekkel segíti Szlovéniát a járvány leküzdésében

Az olasz fegyveres erők kötelékében szolgáló orvosok és nővérek csatlakoznak a szlovén hadsereg egészségügyi csapatának tagjaihoz, akik a hét elején kezdték meg a kórházak segítését.

Olaszország harminc katonai orvossal és nővérrel segíti Szlovéniát a koronavírus-járvány elleni küzdelemben - erről Matej Tonin szlovén védelmi miniszter tett bejelentést Twitter-oldalán csütörtökön, miután egy nappal korábban Rómában találkozott Lorenzo Guerini olasz védelmi miniszterrel.



A szlovén minisztérium közleménye szerint Guerini örömmel tett eleget szlovén kollégája kérésének. Mint mondta, megérti a szlovéniai helyzetet, mivel Olaszországnak volt már hasonló tapasztalata.



Az olasz fegyveres erők kötelékében szolgáló orvosok és nővérek csatlakoznak a szlovén hadsereg egészségügyi csapatának tagjaihoz, akik a hét elején kezdték meg a kórházak segítését - írták.



Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter még a múlt héten rendelte el a teljes egészségügyi szféra mozgósítását. Az egészségügyi tárca felhívást küldött a nyugdíjas orvosoknak, az orvosegyetemeknek és az egészségügyi középiskoláknak, kérve részvételüket a járványellenes küzdelemben. Az ellátásba a vöröskereszt, valamint a hadseregben szolgáló orvosok és nővérek is bekapcsolódtak.



Poklukar akkor elmondta: több országgal is folynak tárgyalások a segítségnyújtásról, de még egyiket sem zárták le.



Csütörtökre 3662 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és a fertőzés következtében 24 beteg halt meg, ez január óta a legmagasabb napi adat. Kórházban 1104 beteget ápolnak, közülük 253-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 215 063-an kaptak védőoltást, közülük 1 134 697-en már a második adagot is felvették.