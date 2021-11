Illegális bevándorlás

Frontex-igazgató: az EU-nak további migránsválságokra kell készülnie

2021.11.18

Az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy "elég gyorsan" további migránsválságok következhetnek be - jelentette ki Fabrice Leggeri, az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) igazgatója az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban.



A fehérorosz-lengyel határon kialakult helyzetet Leggeri ahhoz a tavaly februári válsághoz hasonlította, amikor is migránsok tömege indult meg Görögország felé azt követően, hogy Ankara bejelentette: a török hatóságok már nem akadályozzák meg, hogy belépjenek az unió területére.



"A lengyel migránsválság tehát nem az első alkalom, hogy az EU-nak ilyenfajta hibrid fenyegetéssel vagy geopolitikai zsarolással kell szembenéznie" - jelentette ki. Hozzátette: "fel kell nyitni a szemüket azoknak az embereknek, akik eddig nem értették meg, hogy a migrációs hullámokat politikai fegyverként is be lehet vetni az EU-val szemben".



A Frontex vezetője arra is kitért, hogy az ügynökség a lengyel hatóságokkal együttműködve a következő hetekben mintegy 1700 migráns Irakba történő visszaszállítását szervezi.



Mint mondta, 25 ezer lengyel katona és határőr, valamint több ezer rendőr teljesít szolgálatot a lengyel-fehérorosz határon. Véleménye szerint az állandó határzár megépülése segíteni fogja a határt védők munkáját, mivel hatékonyan csökkenti a határsértéseket, így a visszatoloncolandók számát is.



"Amennyiben megépül a fizikai határzár, akkor már nem lehet a Frontexet többé erőszakos visszatereléssel vádolni" - tette hozzá.



A varsói székhelyű Frontexet több nemzetközi sajtóorgánum szerint azzal gyanúsították meg, hogy tagjai tavaly február és április között, a görög határőrséget segítve, részt vettek a Földközi-tengeren át érkező menedékkérők erőszakos visszaterelésében. Az uniós szervezetet az Európai Parlament is felszólította a migránsok alapvető jogainak tiszteletben tartására.