Koronavírus-járvány

Franciaországban rekordot döntött az egy nap alatt beadott emlékeztető oltások száma

Franciaországban egyetlen nap alatt csaknem 200 ezren vették fel a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető adagját, s ez rekordot jelent - mondta a szerdai kormányülést követően a kormányszóvivő. Jelezte azt is, hogy a napi esetszám emelkedése ellenére a kormány nem tervez újabb korlátozó intézkedéseket.



Gabriel Attal szóvivő szerint a vakcina harmadik adagja iránti érdeklődés növekedése Emmanuel Macron államfő múlt heti bejelentése óta figyelhető meg. Az elnök akkor közölte, hogy a koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentum érvényességét december 15-től három védőoltáshoz kötik a 65 éven felüliek és a veszélyeztetettek számára. Az első oltásra jelentkezők aránya is 20 százalékkal megemelkedett az elnöki beszéd óta - tette hozzá Gabriel Attal.



"Minden kártya a kezünkben van ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni az ötödik hullámmal" - hangsúlyozta a szóvivő, jelezve, hogy a hatóságok megerősítik a védettségi igazolás használatának ellenőrzését a nyilvános helyeken.



A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 72 óránál nem régebbi negatív tesztet) augusztus eleje óta kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben.



Az emlékeztető oltást a Pfizer/BioNTech vakcinájából az idősebb korosztály szeptember óta igényelheti, az 50 és 64 év közöttiek számára pedig december elején nyílik meg a lehetőség a harmadik adag felvételére.



Gabriel Attal úgy fogalmazott: "nincs ok azt gondolni, hogy az év végi ünnepeket olyan korlátozások mellett kell majd megrendezni, mint 2020-ban", mivel Franciaország "minden egyes hullámot jobban vészel át, mint az azt megelőzőt". Mint mondta: "megtanultuk kezelni ezt a járványt, mert minden alkalommal újabb eszközök állnak rendelkezésünkre a járvány, illetve a kórházakra gyakorolt hatás megfékezésére".



A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, hogy az országot már elérte a járvány ötödik hulláma, s a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma immáron meghaladja a 100-at.



"Itt van az ötödik hullám, de az átoltottságnak és a védettségi igazolásnak köszönhetően nem sodor magával mindent" - fogalmazott. Jelezte, hogy egyelőre nem kell számítani újabb korlátozó intézkedésekre.



"Beléptünk az ötödik hullámba, a napi esetszám és az incidencia nagyon gyorsan nő, az elmúlt két hétben hetente 40-50 százalékkal emelkedett" - hívta el a figyelmet kormányszóvivő. Az incidencia az adott időtartam alatt keletkező új esetek gyakorisága.



A fertőzöttek száma elsősorban Korzika szigetén, a francia Riviérán és a Loire-menti területeken emelkedett, de kedden országosan is elérte a 20 ezret.

A kórházban ápoltak száma is növekedett az előző héthez viszonyítva, 10 százalékkal, a súlyos betegek száma pedig héttel. Az intenzív osztályokon az egészségügyi minisztérium összesítése szerint kilencszer annyi oltatlant ápolnak, mint beoltottat. Október utolsó hetében egymillió be nem oltott franciából 29-en, az oltást felvett egymillió franciából pedig hárman kerültek intenzív osztályra.



A kormányszóvivő elmondta, hogy amióta az oltás hozzáférhető mindenki számára, a kormány az egészségügyi ellátórendszer alapján ítéli meg a járványhelyzetet. Kórházban jelenleg 7535 fertőzöttet ápolnak az egy évvel ezelőtti 33 ezerhez képest, intenzív osztályon 1277 súlyos beteg fekszik, az ellátórendszer nincs leterhelve.



A koronavírus okozta betegség szövődményeiben elhunytak száma 30 és 50 között mozog naponta.