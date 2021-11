Koronavírus-járvány

Hírtelevízió: Romániában felelősségáthárítás is hátráltatja a diákok tesztelésének megkezdését

Romániában a minisztériumok közötti felelősségáthárítás is hátráltatja a diákok rendszeres tesztelésének megkezdését - állapította meg szerdán a Digi24 hírtelevízió, miután az egészségügyi tárca az oktatási minisztériumra bízta, hogyan szervezi meg a több mint hárommillió diák koronavírus-szűrését.



Az egészségügyi minisztérium szerdai közleménye szerint a nyálmintát használó antigén gyorsteszt bárhol elvégezhető, a tesztelés nem minősül orvosi beavatkozásnak, nem igényel szakképesítést. A tárca emlékeztetett: a gyorsteszten alapuló szűrés iskolai bevezetését az oktatási minisztérium szorgalmazta még februártól kezdődően, így jogosult a tesztek felhasználásának módjáról is dönteni.



Az egészségügyi tárcától Sorin Cimpeanu oktatási miniszter kért nyilvános állásfoglalást, miután a pedagógus-szakszervezetek lázongásával szembesült, amelyek szerint nem lehet a tanítók és tanárok feladatává tenni a diákok heti kétszeres tesztelését.



A járvány negyedik hullámának tetőzése idején Romániában kéthetes kényszervakációra küldték a diákokat, múlt héten pedig - az akkori, csaknem 8 ezrelékes országos fertőzési ráta ellenére - az iskolák több mint kétharmadában jelenléti oktatással folytatódott a tanév. Az oktatási minisztérium arra hivatkozva engedélyezte a tanulók visszatérését az iskolapadokba - azokban a tanintézményekben, ahol a pedagógusok átoltottsága meghaladja a 60 százalékot -, hogy a tanulók rendszeres antigén tesztelésével fogják megelőzni a fertőzési gócok kialakulását.



Romániában az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) még október elején jóváhagyta a diákok szűrésére használt 70 millió koronavírus-nyálteszt beszerzését, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt azonban ezek leghamarabb a hét végén vagy a jövő hét elején érkezhetnek meg az iskolákba.



A témáról kialakult társadalmi vita során most az a megoldás körvonalazódott, hogy a teszteket kiosztják a diákoknak, és a tesztelést a szülőkre bízzák, annál is inkább, mivel sokan vitatták az oktatási miniszter azon álláspontját is, miszerint nincs szükség szülői beleegyezésre ahhoz, hogy az iskolában noninvazív koronavírus-tesztelésnek vessék alá a diákokat.



Romániában a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdai jelentése is a járvány további lassulását jelzi: a jelentés kiadása előtti 24 órában 3535 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, ami több mint 40 százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától. A GCS szerdai összegzése szerint az utóbbi 24 órában 299 koronavírusos beteg vesztette életét, ami 15 százalékkal marad el a kéthetes mozgóátlagtól.