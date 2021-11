Koronavírus-járvány

Horvátországban a fertőzésben elhunytak többsége nem volt beoltva

Horvátországban a fertőzésben elhunytak többsége nem volt beoltva - derült ki a kormány szerdai jelentéséből.



Vili Beros egészségügyi miniszter elmondta: az elmúlt héten 390-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben, közülük 273-an nem voltak beoltva. Tízen 50 évnél fiatalabbak voltak, közülük senki nem volt beoltva - hangsúlyozta a tárcavezető.



Kiemelte, hogy ugyanakkor nőtt a beoltottak száma az országban. Egy hét alatt 120 ezren vették fel valamelyik vakcina egyik adagját.



A kormány szerdai jelentéséből kiderült: a járvány kezdete óta a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma átlépte a félmilliót, az elhunytak száma pedig 10 050 főre emelkedett



Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője közölte: azzal, hogy keddtől kötelezővé tették a Covid-igazolványok használatát az állami szférában, nem tették kötelezővé az oltást is. Azoknak, akik nincsenek beoltva, és nem estek át a fertőzésen, hetente kétszer kell teszteltetniük magukat.



"Bár volt példa incidensekre, és többen tüntettek a rendelet ellen, a dolgozók többsége megértéssel fogadta az új szabályozást" - mondta.



Andrej Plenkovic kormányfő bejelentette: törvényt módosítanak annak érdekében, hogy szankcionálni lehessen azokat, akik nem tartják be a járványügyi rendeleteket, vagy arra buzdítanak.



"Nem látom, hogy egy egyszerű mintavétel miért okoz bárkinek is problémát, mert úgy néz ki, hogy a tüntetések nem az oltások, hanem az egy másodpercig tartó tesztelések ellen vannak" - húzta alá a kormányfő. Egyben azzal vádolta az ellenzéket, hogy ők szólítanak fel rendbontásra.



"Ha vannak más politikai ambícióik, akkor azt nyíltan mondják meg, ne játsszanak emberi jogi és szabadságharcosokat, miközben ők a harmadik oltást is felvették" - fogalmazott.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban az elmúlt 24 órában 6670 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, s a vírus okozta Covid-19 betegségben 64-en haltak meg. Kórházban 2433 beteget ápolnak, közülük 323-an vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 076 934-en kaptak védőoltást, közülük 1 873 073-an már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 4276 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 19 beteg halt meg. Kórházban 1095 beteget ápolnak, közülük 251-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 212 523-an kaptak védőoltást, közülük 1 133 262-en már a második adagot is.



A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó tanácsa szerint a kórházban kezelt betegek száma tovább fog növekedni, ezért újabb korlátozásokat javasolnak. Szigorúbb járványügyi szabályozásokat kérnek a szolgáltatókra, javasolják az egyetemek online oktatásra történő átállását, valamint azt, hogy ahol csak lehet, otthoni munkára álljanak át a munkavállalók.