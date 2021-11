Diplomácia

Biden: a cél, hogy Kína és az Egyesült Államok versenye ne forduljon át konfliktusba

A cél annak a biztosítása, hogy Kína és az Egyesült Államok versenye ne forduljon át konfliktusba - mondta amerikai idő szerint hétfőn este Joe Biden amerikai elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott virtuális csúcstalálkozón.



"Felelősséggel tartozunk a világ és a népeink iránt" - fogalmazott Biden, aki a személyes találkozót előnyben részesítette volna, de a kínai vezető a koronavírus-járvány kezdete óta nem hagyta el országát.



Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy legközelebb személyesen találkozhat kínai hivatali partnerével, és hogy "nyílt beszélgetést" folytatnak majd az emberi jogokról és a biztonsági kérdésekről is.



Biden hangsúlyozta, hogy minden országnak "ugyanazon szabályok szerint kell játszania". Jelezte, hogy a találkozón felvet olyan kérdéseket is, amelyekkel kapcsolatban az Egyesült Államok tisztviselői "aggályaikat fejezték ki".



A két vezető közötti virtuális találkozó az Egyesült Államok és Kína közötti feszült viszony közepette jött létre. A Biden-adminisztráció többször bírálta Pekinget az északnyugat-kínai ujgur kisebbség erőszakos elnyomása, a hongkongi demokratikus tiltakozások elfojtása, valamint a Tajvan elleni katonai agresszió miatt. A kínai kormány tagjai pedig azt kifogásolták, hogy Washington beleavatkozik az ázsiai ország belső ügyeibe.



A videókapcsolaton keresztül tartott magas szintű találkozón, a Fehér Ház Roosevelt-termében az amerikai elnökhöz csatlakozott többek között Antony Blinken külügyminiszter, Janet Yellen pénzügyminiszter és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó is.



"Rettenetesen sok időt töltöttünk azzal, hogy beszélgessünk egymással, és remélem, ma este is tudunk őszintén beszélgetni" - mondta Biden, aki arra utalt, hogy a két vezető jól ismeri egymást, ugyanis többször is találkoztak személyesen, amikor mindketten alelnökök voltak. "Világosnak és őszintének kell lennünk azokban a kérdésekben, amelyekben nem értünk egyet, és együtt kell dolgoznunk azokon az ügyeken, ahol az érdekeink találkoznak. Különösen olyan létfontosságú globális kérdésekben, mint a klímaváltozás" - fogalmazott az amerikai elnök.



Hszi azt mondta Bidennek, hogy mindkét félnek javítania kell a kommunikációján. "Készen állok arra, hogy együtt dolgozzunk elnök úr, hogy konszenzust alakítsunk ki, aktív lépéseket tegyünk, és a Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat pozitív irányba mozdítsuk el" - mondta a kínai elnök, aki "öreg barátjának" nevezte Bident.

Szakértők szerint a mostani találkozó fényt deríthet Biden Kínával kapcsolatos elképzeléseire. Az amerikai elnök ugyanis korábban célként fogalmazta meg a kínai befolyás ellensúlyozását, valamint Peking "lekörözését a világ színpadán betöltött szerepében". A Biden-adminisztráció ugyanakkor együtt kíván működni Kínával a globális felmelegedés megfékezésében és a globális egészségügyi problémák megoldása érdekében. Az amerikai tisztségviselők nem fogalmaztak meg konkrét eredményekkel kapcsolatos várakozásokat a találkozó előtt, mondván Biden szándéka az, hogy elmélyítse a kommunikációt Kínával.