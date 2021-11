USA

Trump egykori tanácsadója feladta magát az FBI-nak

Steve Bannon, Donald Trump volt amerikai elnök egykori tanácsadója hétfőn feladta magát az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak, hogy szembenézzen a rá váró büntetőeljárással - jelentette hétfőn az amerikai sajtó.



"Azt szeretném, ha összpontosítanátok (a figyelmeteket). Ez csak zajkeltés. Lebontjuk a Biden-rezsimet" - fogalmazott Bannon az újságíróknak, amikor feladta magát az FBI egyik washingtoni irodájában.



Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken emelt vádat Trump egykori tanácsadója ellen a Kongresszus megsértése miatt, miután megtagadta a tanúvallomást a január 6-i capitoliumi zavargásokat vizsgáló bizottság előtt.



A demokrata párti képviselők vezette amerikai képviselőház októberben kezdeményezte Bannon felelősségre vonását a Kongresszus megsértése miatt. A volt tanácsadó az elnöki előjogok elvére hivatkozva tagadta meg az együttműködést a bizottsággal. Az ügy ezt követően került az igazságügyi minisztériumhoz. Bannon ellen azért is vádat emeltek, mert megtagadta a kért dokumentumok benyújtását a testületnek.



A volt tanácsadó hétfőn megjelent a szövetségi bíróságon, de nem vették őrizetbe, óvadék nélkül szabadon bocsátották. Bannonnak csütörtökön kell újra megjelennie a bíróságon. A 67 éves férfi beleegyezett a bíró által támasztott feltételekbe, azaz hogy heti rendszerességgel bejelentkezik a bírósági tisztviselőknél, átadja útlevelét, minden, a körzeten kívüli utazásáról értesíti a bíróságot, és jóváhagyást kér, ha el akarja hagyni az Egyesült Államokat.



Bannon egyike annak a több mint 30, a volt republikánus elnökhöz közelálló személynek, akit a képviselőházi bizottság arra utasított, hogy tanúskodjanak a Capitolium ostroma előtt történt eseményekről.



Az amerikai törvényhozás épületét január 6-án ostromolták meg, köztük Trump hívei is, az akkori elnök beszédét követően. A Capitoliumban a szenátus éppen a demokrata párti Joe Biden győzelmét hozó novemberi elnökválasztás eredményeit készült hitelesíteni. Az összecsapásokban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr.



A bizottság tagjai azt remélik, hogy a volt tanácsadó elleni fellépés másokat - például Mark Meadowst, a Fehér Ház volt kabinetfőnökét - is arra késztet majd, hogy tanúskodjanak. Adam Schiff, Kalifornia állam demokrata párti képviselője, aki egyben a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke és a január 6-i eseményeket vizsgáló testület tagja, azt mondta: "ez nagyon erős hatással lesz a döntésükre".



Az igazságügyi minisztérium közlése szerint - amennyiben elítélik - Bannonra minimum 30 nap, legfeljebb egy év börtön, valamint 100 és 1000 dollár közötti pénzbírság vár.



Bannon a 2016-os elnökválasztás idején Donald Trump kampánymenedzsere volt, majd hét hónapig tanácsadóként dolgozott a Fehér Házban. Az elnök 2017 nyarán bocsátotta el.