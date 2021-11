Illegális bevándorlás

Egy hatvanfős migránscsoport megpróbált áttörni a fehérorosz-lengyel határon

A lengyel határőrség azonban megakadályozta a kísérletet - közölte a határőrség szóvivője. A válság miatt Varsó, Vilnius és Riga fontolóra vette, hogy javasolja a NATO-alapszerződés 4., a tagállamok konzultációjáról szóló cikkelyének alkalmazását.



A határsértési kísérletet a lengyel-fehérorosz határ középső szakaszán, Polowce település közelében hajtották végre. A migránsok egy része köveket dobált a lengyel határőrök felé - mondta el a PAP hírügynökségnek a szóvivő.



Stanislaw Zaryn, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője egy hétfő reggeli rádióinterjúban viszonylag nyugodtnak minősítette az éjszakai határhelyzetet. "Történtek bizonyos próbálkozások, valamint különféle provokációk, de ezek nem különböznek attól, ami az utóbbi hetekben zajlik" - tette hozzá. Viszont nem került sor olyan nagyobb ostromra, amelynek előjeleiről a sajtó előző nap beszámolt.



Megemlítette, hogy a lengyel hatóságok mellett a berlini diplomácia is cáfolta vasárnap azt a - beszámolók szerint a migránsok körében terjedő - hírt, mely szerint német buszokat küldenének értük Lengyelország keleti határához.



Az álhírt Zaryn a határra nehezedő nyomás fokozására tett fehérorosz kísérletnek minősítette. Elmondta: jelenleg több mint négyezerre becsülhető a lengyel-fehérorosz határ mentén tartózkodó migránsok száma. A fehéroroszok az egész közös határszakaszra kiterjesztik a válsághelyzetet, mégpedig azért, hogy több helyszínen lehessen szervezni tömeges határátkelési kísérleteket - tette hozzá.



A fehérorosz-lengyel határon az év eleje óta több mint 33 ezer határsértési kísérletet regisztráltak. A helyzet múlt hétfőn éleződött ki, azóta a migránsok többször is megpróbáltak tömegesen átjutni a határon.



A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország keleti határához hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók. Az Európai Unió szerint a minszki vezetés, felhasználva a migránsokat, hibrid támadást indított az unió ellen, Brüsszel ezért kilátásba helyezte, hogy újabb szankciókat vezet be Fehéroroszországgal és a migránsokat odaszállító légitársaságokkal szemben.



Mateusz Morawiecki kormányfő vasárnap a PAP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: a három ország fontolóra vette, hogy javasolni fogja az észak-atlanti szerződés 4. cikkelyének alkalmazását. Eszerint a NATO tagállamai tanácskoznak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint egyikük területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti. "Nem elég, hogy nyilvánosan hangot adjunk nyugtalanságunknak, jelenleg már konkrét lépésekre, az egész szövetség részvételére szükség van" - mondta.