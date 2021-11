Járvány

Terjed a zikavírus Indiában

India északi részén 127-en fertőződtek meg a zikaláz vírusával, és a betegek száma tovább emelkedik - közölte az állami NDTV televíziós csatorna hétfőn Uttar Prades állam hatóságaira hivatkozva.



A betegség ebben az államban kezdett terjedni.



Az adásban idézték Amit Mohan Praszad helyi egészségügyi miniszterhelyettest, aki elmondta, hogy 123 megbetegedést regisztráltak Kánpur körzetben. Kanaudzs körzetből egy, Lachknau városából pedig három vírusos esetet jelentettek. A szükséges egészségügyi intézkedés mellett folyamatban van a kontaktkutatás.



Múlt pénteken az állami egészségügyi hivatal még 108, a zikavírussal megfertőződött emberről számolt be. Az első esetet október 23-án Kánpur körzetében észlelték, a közelmúltig csak ebben a körzetben mutatták ki a zikavírust, de most a veszélyes betegség egyre szélesebb körben terjed.



A zikaláz különösen veszélyes a gyermekekre, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre. A terhesség alatt is veszélyes, mert károsítja a magzatot. Indiában a gyakran tünetmentesen zajló betegséget szúnyogok terjesztik.



A dél-ázsiai országban lassan véget ér az esős évszak, amely alatt ezek a rovarok drámai mértékben elszaporodnak.



A betegség új jelenség a Hindusztáni-félszigeten, egyes feltételezések szerint Afrikából hurcolták be. Indiában az első hivatalosan feljegyzett járványkitörés a nyugati Ahmadábád városában volt 2017 januárjában. Azóta egyre több esetet jelentenek az országban.



A kór ellen nincs sem vakcina, sem gyógyszer. Bár a betegség az esetek többségében enyhe lefolyású, kutatók kapcsolatot állapítottak meg a fertőzés és egy ritka születési rendellenesség, a kisfejűség (mikrokefália) között, valamint összefüggésbe hozták más születési hibákkal, szemproblémákkal, illetve ízületi- és hallászavarokhoz vezető idegkárosodással.