Észak-Macedóniában csak a teljesen átoltottak mehetnek beltéri rendezvényekre

A kormány azt várja az új intézkedéstől, hogy csökken az átfertőződés lehetősége, és ezzel az új fertőzöttek száma is az országban. 2021.11.15 10:09 MTI

Észak-Macedóniában hétfőtől csak azok mehetnek be a vendéglátóhelyek, bevásárló- és üzletközpontok, valamint a különböző rendezvények beltéri helyszíneire, akik felvették valamely koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját - közölte az egészségügyi minisztérium a szkopjei sajtó hétfői beszámolói szerint.



A vendéglátóhelyek kerthelyiségeit, valamint a szabadtéri rendezvényeket továbbra is látogathatják azok is, akik nem rendelkeznek oltással.



A kormány azt várja az új intézkedéstől, hogy csökken az átfertőződés lehetősége, és ezzel az új fertőzöttek száma is az országban.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 2777-tel 1 210 713-ra, Koszovóban 14-gyel 160 938-ra, Észak-Macedóniában 285-tel 209 280-ra, Montenegróban 357-tel 152 237-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 239-cel 264 800-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 58-cal 10 839-re, Észak-Macedóniában öttel 7311-re, Montenegróban héttel 2207-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 26-tal 11 931-re növekedett. Koszovóban az elmúlt napon nem volt halálos áldozata a kórnak, a halottak száma így 2980 maradt.