Koronavírus-járvány

Elpusztult három megfertőződött hópárduc egy nebraskai állatkertben

Koronavírus-betegség következtében a napokban elpusztult három hópárduc a nebraskai Lincoln Gyermek Állatkertben.



Az állatkert pénteken a Facebookon számolt be Ranney, Everest és Makalu haláláról. A hópárducok októberben fertőződtek meg koronavírussal, az állatkert azonban nem tudta kideríteni, hogyan kerültek kapcsolatba a fertőzéssel. Az állatorvosok szteroidokkal és antibiotikumokkal kezelték őket, de nem sikerült megmenteni az életüket.



Az állatkert két szumátrai tigrise, Axl és Kumar ugyancsak fertőzött lett, de meggyógyultak.



Az állatkert az állatok betegsége alatt is fogadott látogatókat.



Amerika-szerte számos hópárduc és más állat kapta el a koronavírus-fertőzést a pandémia alatt. Sok állatkertben be is oltották az állatok nagy részét a vírus ellen. A Lincoln állatkert nem közölte, hogy náluk oltották-e az állatokat koronavírus ellen.