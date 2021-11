Világvége

Ukrajna bejelentette az Oroszországgal folytatott energiaháború kezdetét

Az orosz állami gázipari óriásvállalat nem hajlandó további tranzitkapacitást vásárolni Ukrajna szovjet korszakbeli hálózatában, mivel az Északi Áramlat 2 közeledik a befejezéshez. 2021.11.13 12:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajna most ténylegesen Oroszországgal harcol egy hibrid háborúban, amelyet az energiaimportért vívnak - állítja Kijev, azt állítva, hogy Moszkva most azon dolgozik, hogy elzárja az ország gyárainak áramellátásához és az otthonok fűtéséhez szükséges üzemanyag-ellátást.



A kijevi 1+1 csatornának adott pénteki interjújában Maxim Nyemcsinov energiaügyi miniszterhelyettes kijelentette, hogy "ma valójában háborús állapotba kerültünk Oroszországgal". Szerinte a szomszédos ország "blokkolja a Kazahsztánból érkező importot, megakadályozza, hogy szénnel megrakott vasúti kocsik érkezzenek Ukrajnába, és csökkenti a gáz tranzitkapacitás rendjét".



A robbanásveszélyes állítások azután hangzottak el, hogy Andrej Gerus, az ország parlamentjének energetikai bizottságának vezetője azt mondta, Oroszország blokkolja a kazah szén importját azzal, hogy megakadályozza, az ország vasútjain közlekedjen. A kazah tisztviselők azonban azóta azt mondták, hogy a késedelmek "az orosz oldalon lévő infrastruktúra leterheltségéből adódó korlátozásoknak" tudhatók be.



Az orosz állami energiaipari óriáscég, a Gazprom idén több hónapon keresztül elutasította, hogy a szokásos kvótákon felül további kapacitást vásároljon az ukrajnai szovjet építésű gázvezeték-hálózaton keresztül történő gázszállításhoz. Októberben Pavel Zavalnij, az orosz parlament energetikai bizottságának vezetője "elöregedettnek" nevezte Ukrajna infrastruktúráját.



"A rendszer jövőjéről és korszerűsítéséről szóló döntések elmaradása csak csökkenti a megbízhatóságot és a biztonságot" - mondta a parlamenti képviselő.



Magyarország szeptemberben 15 évre szóló szerződést írt alá a Gazprommal, amelyben évi 4,5 milliárd köbméter földgáz vásárlását vállalta. A megállapodás értelmében a szállítmányok megkerülik Ukrajnát, helyette a Balkán Áramlat gázvezetéken és délkelet-európai vezetékeken keresztül haladnak, ami csökkenti a költségeket, és kizárja Kijevet a tranzitdíjból.



Ukrajna dühösen elítélte a lépést, azt állítva, hogy az új megállapodás aláássa nemzetbiztonságát és Európa energiabiztonságát. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azonban visszavágott, "felháborítónak" nevezve Kijev válaszát, és hangsúlyozva, hogy "Ukrajnának semmi köze azokhoz, akikkel mi üzletet kötünk".