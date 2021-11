Repülőgép-szerencsétlenségben halt meg a milliomos, aki Bezos rakétájával repült az űrbe

A de Vries-t és egy másik férfit, az 54 éves Thomas Fischert szállító kis magánrepülőgép csütörtökön zuhant le a New Jersey állambeli Hampton Townshipben, a New York-i határ közelében, és mindkét férfi meghalt - közölte a New Jersey állambeli rendőrség a médiával. Bezos cége, a Blue Origin is tudomásul vette a vállalkozó halálát, és közölte, hogy "lesújtotta" a hír, amelyet csak péntek délután jelentettek be.



"Annyi életet és energiát hozott az egész Blue Origin csapatba és a legénységtársaiba. A repülés iránti szenvedélyét, jótékonysági munkáját és a szakmája iránti elkötelezettségét sokáig tisztelni és csodálni fogjuk" - tweetelte a cég.



A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálja a balesetet, amelynek oka egyelőre tisztázatlan - tette hozzá a rendőrség. A CNN által idézett FAA feljegyzések szerint a gép egy négyüléses Cessna 172-es volt, amely "ismeretlen körülmények között zuhant le egy erősen erdős területen".



A 49 éves férfi William Shatnerrel, valamint a Planet Labs társalapítójával, Chris Boshuizennel és a Blue Origin vezetőjével, Audrey Powersszel október 13-án rövid szuborbitális űrrepülést hajtott végre. Ez volt a Blue Origin második emberes űrrepülése, a harmadikat még idén tervezik.



A beszámolók szerint de Vries magánpilóta végzettséggel rendelkezik, és 1999-ben társalapítója volt a Medidata Solutions nevű vállalatnak, amely klinikai vizsgálatokhoz és orvosi kutatásokhoz használt szoftverekre specializálódott, és amely azóta a maga nemében a világ legelterjedtebb platformjai közé tartozik.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs