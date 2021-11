Koronavírus-járvány

Felmérés: Romániában a beoltatlanok 30-40 százalékát nem lenne nehéz rávenni az oltásra

Romániában az oltatlanok 75-80 százaléka nem radikális oltásellenes, a beoltatlan lakosság 30-40 százalékát pedig viszonylag könnyen rá lehetne venni arra, hogy felvegye a koronavírus elleni oltást - vonta le a következtetést egy pénteken közzétett friss felmérés adataiból Remus Stefureac, a felmérést készítő INSCOP közvélemény-kutató intézet igazgatója.



Az október 17-25-e között telefonos módszerrel készült kutatás válaszadói a hivatalos adatokhoz képest nagyobb arányban (47,9 százalékuk) állították magukról azt, hogy megkapták a koronavírus elleni oltás legalább egy adagját.



A tanulmány a bevallottan oltatlan 900 válaszadó nézeteire és véleményére összpontosítva kimutatta, hogy 40 százalékuk egyáltalán vagy nem igazán hisz a vírus létezésében, a járványról szóló híreket propagandának tartja, 33 százalékuk nem hiszi, hogy a koronavírus súlyos betegséget okozhat, 29 százalékuk pedig nem hiszi, hogy a betegség halálos kimenetelű lehet.



A felmérés szerint az oltatlanok 48 százaléka akkor sem oltatná be magát, ha háziorvosa megnyugtatná, hogy a vakcina biztonságos, 25 százalékukat pedig az sem győzné meg az oltás szükségességéről, ha több szakorvos magyarázná el annak hatásait.



Másfelől az oltatlanok több mint kétharmadát aggasztja a Covid-halálozások számának ellenőrizetlen növekedése, csaknem 52 százalékuk tart attól, hogy ő is elkaphatja a fertőzést, 57 százalékuk pedig azt állítja, hogy környezete oltásellenes és ő nem akar ellentmondani nekik.



A befolyásoló tényezők párhuzamos vizsgálata kimutatta, hogy a beoltatlanok jóval bizalmatlanabbak a beoltottakhoz képest bármilyen külső véleménnyel szemben. Míg a beoltottak leginkább az orvosok (83 százalék), beoltottak (77,5 százalék), a betegségen átesettek (71,7 százalék), tanárok (54 százalék) véleményében bíznak, az oltatlanok a leghitelesebbnek a betegségen átesettek (52,5 százalék), orvosok (49 százalék) papok (35,9) és beoltottak (35,7 százalék) véleményét tekintik.



Romániában eddig a beoltható (12 év feletti) lakosság 43,5 százaléka, illetve a felnőtt lakosság csaknem 47 százaléka oltatta be magát. A felmérés adatfelvételének időszakában az átoltottság még nem érte el a beoltható lakosság 38 (a felnőtt lakosság 41) százalékát.