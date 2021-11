Nagy-Britannia

Jelen lesz a vasárnapi háborús megemlékezésen a brit uralkodó

A 95 esztendős II. Erzsébet királynőnek ez lesz az első nyilvános, hivatalos programja azóta, hogy orvosai a múlt hónapban pár hét pihenést írtak elő számára. 2021.11.11 20:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelen lesz a háborús áldozatok emléke előtt tisztelgő hagyományos vasárnapi londoni ceremónián a brit uralkodó - közölte csütörtökön a Buckingham-palota. A 95 esztendős II. Erzsébet királynőnek ez lesz az első nyilvános, hivatalos programja azóta, hogy orvosai a múlt hónapban pár hét pihenést írtak elő számára.



Az udvar szóvivőjének csütörtök esti bejelentése szerint a királynő az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően a londoni külügyminisztérium teraszáról figyeli majd az emlékünnepséget.



A Remembrance Sunday, vagyis az emlékezés vasárnapja mindig az első világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, november 11-éhez legközelebbi vasárnapon esedékes.



Az 1919 óta évente megrendezett központi emlékünnepség helyszíne ezúttal is a háborús halottak tiszteletére emelt, London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph lesz.



II. Erzsébet királynő a korábbi évtizedekben személyesen is megkoszorúzta az emlékművet, ám miután férje, Fülöp edinburghi herceg 2017-ben visszavonult a közélettől és befejezte hivatalos szerepléseit, az uralkodó sem koszorúz, nevében azóta elsőszülött fia, Károly trónörökös helyezi el minden évben a királyi család koszorúját.



Az idei Remembrance Sunday lesz az első ilyen megemlékezés azóta, hogy Fülöp herceg elhunyt.



Fülöpöt, aki a brit királyi haditengerészet tengernagyi rangját viselte és a második világháborúban aktív haditengerészeti szolgálatot teljesített, április 9-én, századik születésnapja előtt néhány héttel érte a halál.



A királynő az utóbbi hetekben két jelentősebb programot is lemondott: a múlt hónapban a tervekkel ellentétben nem utazott el Észak-Írországba, és múlt hétfőn nem volt jelen a skóciai Glasgowban zajló ENSZ-klímacsúcs nyitófogadásán.



Október második felében az udvar részletek ismertetése nélkül bejelentette azt is, hogy II. Erzsébet királynő egy éjszakát kórházban töltött "bizonyos előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából", de már másnap visszatért állandó rezidenciájára, a London nyugati határában fekvő Windsorba. Az uralkodónak orvosai október végén ugyanakkor még legalább további kétheti pihenést javasoltak, azzal az engedménnyel, hogy ebben az időszakban könnyebb, íróasztali munkákat végezhet, és videokapcsolaton keresztül audienciákat is tarthat.



Az udvar azonban már akkor hangsúlyozta, hogy II. Erzsébet királynőnek határozott szándéka a személyes részvétel a Remembrance Sunday londoni megemlékezésén, és a Buckingham-palota szóvivője csütörtök este hivatalosan is megerősítette, hogy az uralkodó jelen lesz a vasárnapi ceremónián.