Koronavírus-járvány

Ötvenezernél is több fertőződést mutattak ki egy nap alatt Németországban

Ötvenezernél is több ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) Németországban egy nap alatt a csütörtöki adatok szerint, a napi új esetek száma így több mint tízezerrel haladta meg az előző rekordot. A járvány rohamos erősödése miatt rövidesen új szabályokat vezetnek minden tartományban.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 50 196 fertőződést regisztráltak. Az eddigi csúcs 39 676 eset volt, szerdán jegyezték fel.



A legfontosabb járványügyi mutatóként számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság - az előző hét napon regisztrált esetek százezer lakosra vetített száma - szintén rekordot döntött, 249,1-re emelkedett a szerdán 232,1-en beállított előző csúcsról.



A járvány negyedik hullámának erősödése miatt több hónap kihagyás után ismét tanácskozást tartanak a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői - jelentette be a szövetségi parlamentben (Bundestag) Olaf Scholz ügyvezető alkancellár, akit a következő kormány megalakítására készülő pártok - a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) - tervei szerint december elején a parlamentben megválasztanak kancellárnak.



A szociáldemokrata politikus kiemelte, hogy a közösségi maszkviselés és a társas távolságtartás alapszabályának betartása mellett az a legfontosabb, hogy minél többen beadassák a vírus okozta betegségtől (Covid-19) védő oltást, az oltással már rendelkezők pedig a frissítő oltást. Mint mondta, el kell indítani "egy nagy, közös kampányt, hogy az emberek beoltassák magukat".



Ezért mindenütt újra megnyitják a tartományi fenntartású oltási központokat - többnyire sportcsarnokokban vagy konferenica-központokban kialakított óriás oltópontokat, amelyeken naponta több ezer adag vakcinát adnak be -, és a vírus terjedésének jobb nyomon követése érdekében ismét ingyenessé teszik az antigén gyorsteszt szolgáltatást.



Németországban a járványügyi védekezés alapja - a maszkviselés és a távolságtartás mellett - az úgynevezett 3G-szabály. Ez a szabály - amelynek elnevezését a "beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek" (geimpfte, genesene oder getestete Personen) kifejezésből képezték - előírja, hogy a védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek korlátozás nélkül tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok pedig friss negatív vírusteszt lelet birtokában.



A 3G-szabály szigorított változata a 2G-szabály, amely szerint csak az oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben. Ez azt jelenti, hogy az oltatlanokat kitiltják például a vendéglőkből és a kulturális intézményekből.

Ezzel kapcsolatban Olaf Scholz elmondta, hogy az SPD, a Zöldek és az FDP közös törvényjavaslata szerint a munkahelyeken kötelezővé teszik a 3G-szabályt, az idősotthonokban és bentlakásos ápolási otthonokban pedig minden dolgozót minden nap tesztelni kell majd, függetlenül attól, hogy kapott-e már oltást.



A kormányzásra készülő pártok javaslatának további fontos eleme, hogy a tartományi kormányok saját hatáskörben bevezethetik a 2G-szabályt - ismertette Olaf Scholz.



A Bundestag várhatóan november 18-án szavaz a hárompárti javaslatról. November 19-én a törvényhozás tartományi kormányokat összefogó kamarája, a Bundesrat szavaz az ügyről. Az új szabályozással november 25-től megszűnik a járvány miatt tavaly márciusban bevezetett kivételes jogrend, amely lehetőséget biztosított a szövetségi kormánynak és a tartományi kormányoknak, hogy rendeleti úton, törvényhozási hozzájárulás nélkül tegyék meg a lakosság megvédéséhez szükséges intézkedéseket.



A 2G-szabályt a 16 tartomány közül a legsúlyosabb helyzetben lévő Szászország tartomány vezetése már hétfőn bevezette, Berlinben pedig november 15-én lép életbe. A szigorítást több további tartományban is tervezik.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozását november 15-én tartják. Az értekezletet Angela Merkel ügyvezető kancellár és Olaf Scholz közösen vezeti. Ezt az SPD kancellárjelöltjének parlamenti beszéde után közölte Hendrik Wüst Észak-Rajna-vesztfáliai kormányfő, a miniszterelnöki konferencia (MPK) - a járványügyi védekezés gyakorlati ügyeiért felelős tartományi kormányfők egyeztető testületének - elnöke.



Az RKI adatai szerint az újonnan regisztrált fertőződésekkel együtt 4 894 250 ember szervezetében mutatták ki a vírust a járvány tavaly tavaszi kezdete óta. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 235 halálesetet regisztráltak, a halálos áldozatok száma így 97 198-ra emelkedett. A Covid-19 ellen teljes oltással 56 millió ember - a lakosság 67,3 százaléka - rendelkezik Németországban.