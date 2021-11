Koronavírus-járvány

A román hatóságok szerint nem lehet a járvány tartós lassulására számítani

Romániában az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek számának visszaesése után a halálozások üteme is csökkenni kezdett, de a hatóságok szerint nem lehet tartós csökkenésre számítani, csak az átoltottság növekedése jelenthet védelmet a járvány következő hullámaival szemben.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtöki jelentése szerint az utóbbi 24 órában 5416-tal emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma: ez 40 százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától, és kevesebb mint harmada az október 19-én regisztrált csaknem 19 ezres csúcsnak.



Csütörtöki jelentésében a GCS 303 halálesetről számolt be, ami 25 százalékos csökkenést jelent az utóbbi két hét átlagához képest. Maga a mozgóátlag is immár néhány napja csökkenő tendenciát mutat, miután az utóbbi két hétben már a napi több mint 400 halálos áldozat számított átlagosnak.



A kórházakban kezelt koronavírusos betegek száma az október végi csaknem 21 ezerről 16 588-ra csökkent, és három hét után csütörtökön először szerepelt 1800-nál kevesebb, intenzív terápiára szoruló súlyos beteg a napi jelentésben.



A járvány negyedik hullámának tetőzése után azonban nem lehet tartós csökkenésre számítani - figyelmeztetett csütörtökön Valeriu Gheorghita katonaorvos, a koronavírus elleni oltási kampány koordinátora.



Az oltásparancsnok egy magánvállalkozók által pénzelt tájékoztatási karaván útnak indítása alkalmából beszélt arról, hogy a téli időszakban az emberek még több időt fognak együtt tölteni zárt térben, illetve az iskolák újranyitása, a mobilitás növekedése miatt is arra lehet számítani, hogy a fertőzés terjedésének üteme nem fog annyira visszaszorulni, mint a nyári időszakban, viszonylag magas szinten stabilizálódik, vagy ismét emelkedni fog, márpedig Románia jelenlegi 43 százalékos átoltottságával meglehetősen védtelenül áll a járvány következő hullámaival szemben.



Gheorghita szerint naponta több száz áldozatot követel a félretájékoztatás, a vakcinával szembeni bizalmatlanság, a társadalom bénultsága, ezért elsősorban mentalitásváltásra, a közösség túlélési ösztönének felrázására, szolidaritásra van szükség. Az oltásparancsnok szerint arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy bízzanak orvosaikban, és használják az egyedüli rendelkezésükre álló fegyvert - az oltást -, amely lényegesen csökkenti a súlyos megbetegedés vagy a halál kockázatát.



A 19,3 milliós Romániában eddig 7 millió 372 ezer ember kapott legalább egy oltást. Az uniós zöld igazolvány bevezetésének tulajdonított gyors növekedés után az utóbbi két hétben ismét csökkenő tendenciát mutatott az oltakozási hajlandóság. Az utóbbi héten átlagosan napi 32 ezerrel emelkedett a beoltottak száma.