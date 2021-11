Koronavírus-járvány

Szlovákiában a munkába járáshoz és az étteremlátogatáshoz is oltási igazolványra lehet szükség

2021.11.10 20:22 MTI

Várhatóan november végéig hatályba lép az a törvénymódosítás Szlovákiában, amely egyebek mellett a munkába járást és az éttermekbe vagy más szolgáltatói egységekbe való belépést oltási, vagy gyógyultsági igazolvány, vagy negatív vírusteszt felmutatásához köti - az erről szóló tervezetet szerdai ülésén fogadta el a pozsonyi kormány.



Eduard Heger kabinetje egyidejűleg azt is jóváhagyta, hogy a széles körű jogszabály-módosítást tartalmazó törvénytervezetről gyorsított eljárásban tárgyaljon a pozsonyi törvényhozás, így a benne foglalt változtatások még november vége előtt hatályba léphetnek.



A tervezett módosítás az alkalmazottak munkába járásával összefüggésben azzal számol, hogy azok, akik még nem estek át a betegségen és beoltva sincsenek, ezt - számukra ingyenesen elvégezhető - negatív vírusteszttel válthatnák ki. Az alkalmazottak egyéni alapon is elvégezhetnék a tesztet vagy azt a munkáltatójuknál is igénybe vehetnék.



A tervezet jelenlegi formájában nem egyértelműsíti, hogy a munkáltatónak hogyan és kinek a költségére kell biztosítania a tesztelést. Ez utóbbival összefüggésben Eduard Heger miniszterelnök szerdán azt mondta: az állam nem terheli kizárólag a munkáltatókra a tesztelést.



A törvénymódosítás új jogkört adna a rendőröknek is, ezentúl ők is kérhetnék az oltási igazolvány, a gyógyultsági igazolvány vagy negatív vírusteszt felmutatását.



A jogszabály-módosítás néhány új bírságot is bevezet: az oltási igazolvány meghamisításáért, az egészségügyi alkalmazottak megsértéséért és "az egészségügyi ellátás veszélyeztetéséért" 1000 euróig (mintegy 350 ezer forintig) terjedő bírság lenne kiszabható.



A mintegy öt és fél millió lakosú Szlovákiában a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint szerdáig a legalább egy oltást felvettek száma 2 millió 527 ezer volt, közülük mintegy 2 millió 318 ezren már a második adagot is megkapták.



Az NCZI adatai szerint az elmúlt hetekben folyamatos emelkedést mutatott az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések napi száma. Ez utóbbi kedden 7055 volt, ami az elvégzett 24 791 PCR-teszt közel 30 százaléka. A szlovákiai kórházakban jelenleg 2478 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.