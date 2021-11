Koronavírus-járvány

Spanyolországban másfél évvel csökkent a születéskor várható élettartam a járvány miatt

Spanyolországban másfél évvel csökkent a születéskor várható élettartam a koronavírus-járvány hatására - számolt be szerdai számában az ABC című országos napilap.



A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentése szerint a dél-európai országban 2019-ben 83,9 év volt a születéskor várható élettartam, amellyel Japán és Svájc után a harmadik helyen állt a világranglistán.



2021 őszére a mutató 82,4 évre esett vissza, így mostanra Spanyolországot megelőzi Norvégia, Izland, Izrael, Svédország és Olaszország is.



Az összehasonlítható adatokkal rendelkező 30 országból 24-ben csökkent a születéskor várható élettartam a pandémia következtében, a legnagyobb mértékben, 1,6 évvel az Egyesült Államokban - mutatott rá a jelentés.



Az OECD vizsgálata kitért arra is egyebek mellett, hogy 2020-ban és 2021 első felében a halálozás átlagosan 16 százalékkal haladta meg a 2015 és 2019 közötti időszak mutatóit a jelentésben szereplő országokban. Spanyolországban a halálozás növekedése 13,5 százalékos volt.



A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint a járvány eddig 87 558 emberéletet követelt az országban.



Federico Guanais, az OECD-jelentés egyik szerzője az EFE spanyol hírügynökségnek kifejtette: Spanyolországban a 2020 tavaszi első járványhullám idején ugrott meg nagyon a halálesetek száma, amely jelentősen befolyásolta a születéskor várható élettartam alakulását.



Hangsúlyozta: a helyzet később sokat javult, különösen 2021 nyara után, mivel Spanyolország harmadik helyre került az átoltottsági rangsorban az OECD-országok között Portugáliát és Izlandot követve.



A jelentésben hivatkozott november 1-i adatok szerint a dél-európai országban a lakosság 79,8 százaléka kapta meg a koronavírus elleni védőoltások gyártók által ajánlott összes dózisát. Az OECD országainak oltási átlaga 65 százalék.