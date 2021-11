Koronavírus-járvány

Horvátországban csak védettségi igazolással léphetnek be a képviselők a parlamentbe

Csak a koronavírus elleni védettségi igazolással léphetnek be hétfőtől a képviselők a parlamentbe (szábor) Horvátországban - közölte Gordan Jandrokovic házelnök. Szlovéniában béremelést kapnak az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók.



Horvátországban azoknak a képviselőknek, akik nem kaptak oltást, és nem rendelkeznek gyógyultsági igazolással, teszteltetniük kell magukat. Amennyiben ezek eredménye negatív, beléphetnek a parlament épületébe, és részt vehetnek a vitákban. Akik elutasítják a tesztelést, videolinken keresztül kapcsolódhatnak be a szábor munkájába - mondta a házelnök.



November 15-től kiterjesztik a Covid-igazolványok használatát minden állami és önkormányzati hivatalra, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású intézményekre és kereskedelmi vállalatokra, köztük az oktatási intézményekre is. Azoknak, akik nem kaptak oltást, és nem estek át a fertőzésen, hetente kétszer teszteltetniük kell magukat.



Az országban eközben továbbra is felfutóban van a járvány.



Az elmúlt 24 órában 7315 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ami a járvány kezdete óta a legmagasabb napi adat. A vírus okozta Covid-19 betegségben 50-en haltak meg. Kórházban 1940 beteget ápolnak, közülük 254-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 974 397-en kaptak védőoltást - a teljes lakosság 48, a felnőtt lakosság 58 százaléka -, közülük 1 831 401-en már a második adagot is felvették.



A növekvő oltakozási hajlandóság miatt, amelyet a drasztikusan emelkedő esetszámok és a magas halálozási arány váltott ki, országszerte több száz új oltópontot hoznak létre. A hétfőtől életbe lépő rendelet miatt ezer új tesztelőhelyet nyitnak. A tesztelés egyelőre ingyenes lesz azok számára, akiknek ezt a munkahelyük kötelezően előírja.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 4481 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 20 beteg halt meg. Kórházban 889 beteget ápolnak, közülük 191-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 199 515 -en kaptak védőoltást, közülük 1 126 531-en már a második adagot is felvették. Ez a beoltható teljes lakosság 57, a felnőttek 53 százaléka.



Franc Vindisar, az egészségügyi minisztérium államtitkára szerdán riasztónak nevezte a helyzetet. Mint mondta, a koronavírus-járvány okozta fokozott terhelés miatt az egészségügyi rendszer teljesítőképessége a határához közelít.



Előreláthatólag november 24-én éri el a legnagyobb megterhelés a kórházakat és az intenzív osztályokat a negyedik hullám tetőzése nyomán - mondta a miniszter a Jozef Stefan Kutatóintézetre hivatkozva, amely a kormány számára készít előrejelzéseket a járvány alakulásáról.

Szerdán 4-24 százalék közötti béremelésről írt alá szerződést a szlovén kormány az egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozók szakszervezeteivel. Ez mintegy 35 ezer dolgozót érint az ágazatban. A kórházi ápolók, azon belül is az intenzív osztályon dolgozók számíthatnak a legnagyobb bérnövekedésre.



A megállapodás az egészségügyi dolgozók több mint 80, a szociális ellátásban dolgozók 80, a kisegítő alkalmazottak 40 százalékát érinti.



Janez Poklukar egészségügyi miniszter elmondta: a kollektív szerződésben foglaltak már a decemberi béreken megmutatkozhatnak.



Hozzátette: a cél nemcsak csak a munkaerő-elvándorlás megakadályozása, hanem a létszám növelése is. A miniszter ugyanakkor úgy vélte: az évek óta mélyülő munkaerőhiányt nem lehet egyik napról a másikra orvosolni.



A szakszervezetek még júliusban kezdtek tárgyalásba a kormánnyal a közép- és felsőfokú ápolói végzettséggel rendelkező dolgozók béremeléséről. A járvány negyedik hulláma ugyanis még inkább rámutatott arra, hogy a kórházak, ezen belül is a Covid-osztályok mekkora munkaerőhiánnyal küzdenek. Jelenleg átlagosan 30 százalékkal kevesebb nővér dolgozik a rendszerben, a legnagyobb problémát pedig az intenzív terápiás szakdolgozók hiánya okozza.