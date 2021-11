Koronavírus-járvány

Klicsko: egyre súlyosabb a helyzet Kijevben, az iskolákban folytatódik a távoktatás

A szigorú korlátozások bevezetése ellenére súlyosbodik a járványhelyzet az ukrán fővárosban, egyre több gyermek kerül kórházba koronavírus-fertőzéssel, ezért az iskolákban a jövő héttől is távoktatásban folytatódik a tanítás - közölte szerdán a Telegram-fiókjában Vitalij Klicsko kijevi polgármester.



A főváros november 1-je óta van a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös besorolásban - egyéb intézkedések mellett csak oltottak vagy negatív teszttel rendelkezők utazhatnak a közösségi közlekedési eszközökön, illetve látogathatják a vendéglátó helyeket, bevásárlóközpontokat, sportlétesítményeket és a különböző rendezvényeket -, de Klicsko szerint Kijevben a helyzet azóta még tovább súlyosbodott.



A polgármester szavai szerint "sorban állás van" nemcsak a kórházaknál, de a krematóriumnál is. "Naponta több tucat ember hív fel. Vannak, akik segítséget kérnek szeretteik kórházi kezeléséhez. Mások ahhoz, hogy eltemessék hozzátartozójukat. Sorban állunk a halotti anyakönyvi kivonatért a temetkezési vállalatnál és a krematóriumban is" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kórházak sürgősségi osztályainál pedig a mentők állnak sorban betegekkel.



Klicsko kiemelte, hogy egyre több fiatalkorú és gyermek betegszik meg a koronavírus fertőzőbb és veszélyesebb delta variánsától. "Jelenleg 85 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús gyermek van a fővárosi kórházakban, közülük négyen intenzív osztályon. Ennyi kórházba került gyermek nem volt a járvány összes korábbi hullámában" - jelentette ki. Hozzátette, hogy sok gyermek a fertőzést tünetmentesen vészeli át, de megfertőzhet másokat, főként ezért sem térhetnek egyelőre vissza a tanulók az iskolapadokba.



Felhívta a főváros lakóit, hogy tartsák be a kötelező maszkviselést a zárt nyilvános helyeken és a távolságtartást, használjanak kézfertőtlenítő szereket, továbbá vegyék fel a védőoltást. Ezen felül kérte a kijevieket, hogy ha nem feltétlenül szükséges, ne használják a közösségi közlekedési eszközöket és kerüljék a nyilvános helyeket.



Kijevben kedden 1740 új fertőzöttet és minden eddiginél több, 73 elhunytat jegyeztek fel.



Közben Kijev közelében kialakítottak sátrakból egy hatvan férőhelyes mobil kórházat is Covid-betegeknek. Az ország első mobilkórházát a dél-ukrajnai Herszon megyei Kahovkában október 30-án nyitották meg.



Ukrajnában szerdára 23 283-mal 3 130 772-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 815-tel 74 205-re, az aktív betegeké pedig több mint hatezerrel 502 725-re. Az elmúlt napon 5696 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 8 154 792-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 3 542 592-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Kedden 267 401 embert oltottak be az országban.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolt arról, hogy az ukrán egészségügyi tárca október végén félmillió dózis AstraZeneca-oltóanyagot semmisített meg, mert lejárt a szavatossága.