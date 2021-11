Már csak ez hiányzott

Ismét megjelent a madárinfluenza Japánban

Nem valószínű annak a lehetősége, hogy a madárinfluenza a csirkehús vagy a tojás fogyasztása révén átterjedjen az emberre. 2021.11.10 10:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Japánban megjelent a 2021-es téli szezon első madárinfluenza-járványa, amelyet a mezőgazdasági minisztérium szerdai közlése szerint az ország északkeleti részén észleltek egy baromfifarmon.



Akita prefektúra Jokote városában lévő gazdaságban mintegy 143 ezer csirkét leölnek - számolt be a tárca honlapján. A helyszíntől 10 kilométeres körzetben korlátozó zónákat alakítottak ki.



A minisztérium arról is tájékoztatott, nem valószínű annak a lehetősége, hogy a madárinfluenza a csirkehús vagy a tojás fogyasztása révén átterjedjen az emberre.



A madárinfluenzában megfertőződött emberek számának növekedése azonban idén Kínában aggodalomra adott okot a járványügyi szakértők körében, különösen azért, mert a világban dúl a koronavírus-járvány.



Kína 2021-ben 21 emberi fertőzést jelentett az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a madárinfluenza H5N6 altípusával, míg tavaly csak ötöt - közölte a szervezet -, hatan meghaltak, sokan pedig súlyosan betegek.



A járvány kitörését jelentették az elmúlt napokban és hetekben Európából is, a legutóbbi fertőzések helyszínei lengyelországi gazdaságok voltak, az eset mintegy 650 ezer baromfit érintett.



Tavaly télen Japánban az eddigi legsúlyosabb téli influenzaszezon volt a gazdaságokban, több mint 3 millió csirkét öltek le, és az ország prefektúráinak negyede volt érintett.