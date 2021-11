Koronavírus-járvány

WHO: globálisan csökkent, de Európában tíz százalékkal nőtt egy hét alatt a halálos áldozatok száma

Egy hét alatt Európában hét százalékkal nőt a koronavírussal fertőzöttek száma, és tíz százalékkal a halálos áldozatok száma, miközben globálisan a fertőzöttek száma egy százalékkal nőtt az előző héthez képest, az elhalálozásoké pedig négy százalékkal csökkent - közölte szerdára virradóra közzétett összesítésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



A vizsgált időszakban, november 1-től 7-ig az európai térségben több mint 1,9 millióval nőtt a fertőzöttek száma, és 26,7 ezer ember halt meg. A WHO hangsúlyozza, hogy miközben az európai térségben tíz százalékkal nőtt a halálesetek száma, a világ többi öt régiójában csökkent.



Globális viszonylatban Európára jutott a fertőzöttek 63 és a halálesetek 55 százaléka. Az európai térségen kívül csak Afrikában nőtt a fertőzöttek száma, ott három százalékkal. A többi régióban csökkenés volt az előző héthez képest, Délkelet-Ázsiában tizenhárom, a déli csendes-óceáni térségben két, Amerikában öt, a Földközi-tenger keleti térségében pedig két százalékos. A halálesetek száma jelentős mértékben csökkent Délkelet-Ázsiában (29) és Afrikában (27).



Siddhartha Datta, a WHO európai regionális vakcinatanácsadója már a múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján megállapította, hogy Európa ismét a pandémia epicentruma lett, ahogyan egy évvel ezelőtt.



November 1-től 7-ig 3 103 186 új fertőzéses esetet és 48 703 halálesetet regisztráltak világszerte. A legtöbb új fertőzöttet az Egyesült Államokban vették nyilvántartásban, utána Oroszország, Nagy-Britannia, Törökország és Németország következik.



A WHO szerint továbbra is a vírus delta variánsa "egyeduralkodó", a minták 99,6 százalékában ezt a vírustörzset azonosították.



Szumja Szvaminatan, a WHO vezető kutatója a Twitteren közvetített tájékoztatóján azt mondta, hogy a veszélyes vírustörzsek megjelenése miatt szükség lehet a Covid-19 elleni vakcinák évenkénti módosítására ugyanúgy, mint a szezonális influenzavírusok esetében történik. Hozzátette, hogy szerencsére a WHO által már jóváhagyott oltások továbbra is hatékonyak az eddig megjelent vírustörzsek ellen, de nem lehet tudni, hogy megjelennek-e a jövőben olyan mutációk, amelyek ellen hatástalanok lesznek.