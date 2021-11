Koronavírus-járvány

Franciaországban a védettségi igazoláshoz az idősek számára kötelező lesz a 3. oltás

Az emlékeztető oltást a Pfizer/BioNTech vakcinájából az idősebb korosztály szeptember óta igényelheti, a jogosultaknak azonban egyelőre csak a fele vette fel. 2021.11.10 07:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaországban a koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentum érvényességét december 15-től három védőoltáshoz kötik a 65 éven felüliek és a veszélyeztettek számára - jelentette be keddi televíziós beszédében Emmanuel Macron államfő.



Az emlékeztető oltást a Pfizer/BioNTech vakcinájából az idősebb korosztály szeptember óta igényelheti, a jogosultaknak azonban egyelőre csak a fele vette fel.



A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 72 óránál nem régebbi negatív tesztet) augusztus eleje óta kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben.



A 67 millió lakosú országban a teljes lakosság 77, az oltásra jogosultak 90 százaléka vette fel a koronavírus elleni oltást.



Az elnök jelezte, hogy az 50 és 64 év közöttiek számára december elején nyílik meg a lehetőség a harmadik adag igénylésére.



Az emlékeztető oltás célja a vakcina által biztosított immunitásszint megőrzése a koronavírus okozta megbetegedés súlyosabb formáival szemben.



Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy bár Európában még nem ért véget a járvány, ismét emelkednek az adatok, a védettségi igazolásnak köszönhetően Franciaországban eddig sikerült ellenőrzés alatt tartani a járványt. Elmondta azt is, hogy a kötelező maszkviselés is érvényben marad a zárt terekben 6 éves kortól. Más korlátozásokat (kijárási tilalom, lezárások, karantén) nem tervez a kormány, ahogy a 11 évnél fiatalabbak oltását sem.



A 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek országos átlaga jelenleg 75 az előző heti 62-höz képest, a napi esetszám átlaga az elmúlt hét napban 23 százalékkal 7 ezerre emelkedett, de kedden már több mint 12 ezer új esetet jelentettek. A kórházi felvételek száma egy hét alatt 40 százalékkal nőt, jelenleg 7600 fertőzöttet ápolnak kórházban, ebből intenzív osztályon 1100-en vannak, ez utóbbi szám stagnál.