Spanyolországban a kórházi ellátásra szorulók többsége oltatlan

Szakemberek abban bíznak, hogy a magas átoltottság és a továbbra is kötelező beltéri maszkviselés révén nem alakul ki újabb súlyos járványhullám.

Spanyolországban a kórházi ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek többsége oltatlan - közölte az Antena3 országos kereskedelmi televízió a kedd reggeli hírműsorában saját kutatásának eredményét.



A felmérés szerint Baszkföldön az egészségügyi intézményben ápolt Covid-betegek 90 százaléka nem kapott védőoltást. Katalóniában ez az arány 70 százalék, a Spanyolország déli részén fekvő Andalúziában 60 százalék.



Az egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a 47 millió lakosú országban csaknem 37,4 millió ember oltatta be magát a koronavírus ellen, amely a jelenleg oltásra jogosult 12 év felettiek 88,8 százalékát jelenti.



A legalacsonyabb az átoltottság - 76,6 százalékos - a 30 és 39 év közöttiek körében, amelyet a 20 és 29 év közötti korosztály követ 77,8 százalékkal. A 40 felettiek 94,4 százaléka kapta meg a védőoltásból a gyártó által előírt minden dózist.



A szaktárca tájékoztatásából kiderült: Spanyolországban enyhén emelkedett a koronavírus-fertőzöttek aránya az előző héthez képest, de a járványhelyzet továbbra is stabil más európai országokhoz viszonyítva.



A százezer lakosra vetített új esetek száma meghaladta az 58-at, a múlt hét második felében ez az arány még 50 alatt volt.



A spanyol sajtóban nyilatkozó járványügyi szakemberek abban bíznak, hogy a magas átoltottság és a továbbra is kötelező beltéri maszkviselés révén nem alakul ki újabb súlyos járványhullám.