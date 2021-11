Magyarság

Érvényesítették a magyarországi aláírásokat a székely petícióhoz

Érvényesítették a magyarországi aláírásokat a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezéshez, ezzel összegyűlt a szükséges egymillió aláírás - közölte Pesty László, a kezdeményezés, illetve az azt támogató Gerilla.hu kampányfőnöke hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint múlt szerdán érvényesítették a mintegy 774 ezer magyarországi aláírást a székely petícióként is ismert, nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezéshez. Ezzel összegyűlt a szükséges egymillió aláírás és a megfelelő számú aláírást benyújtó hét uniós ország - írta.



A székelyek európai uniós aláírásgyűjtését siker koronázta - fogalmazott.



Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az EU állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást.



Pesty László közölte: Romániában 271 ezer, Spanyolországban 48 ezer, Szlovákiában 27 ezer, Belgiumban 16 ezer, Írországban és Litvániában 11-11 ezer aláírás gyűlt össze. Lettország, Szlovénia és Svédország nem ismeri el az ottani eredményt, a horvát bizottság pedig még számol - tette hozzá.



A kampányfőnök kitért arra: az unió kilenc év alatt 85 polgári kezdeményezésnek engedélyezte, hogy elindulhasson, ebből hét lett sikeres, köztük a székely petíció.



Jelezte: az unió hamarosan, talán egy éven belül érdemben foglalkozni fog a székely kezdeményezéssel.



"Az első két csatát megnyertük, de a háborút még nem" - fogalmazott Pesty László, megjegyezve: a Gerilla.hu csapata kétirányú munkát folytat. Egyrészt 11 tagú jogászcsapatuk felkészül "az összes elképzelhető brüsszeli felvetésre, kifogásra, és esetleges akadékoskodásra"; "a jogtechnika síkján" kidolgozzák leendő válaszaikat. Másrészt 14 hónapja építik az egész kontinensen a politikai lobbikapcsolatokat, hogy a formális és informális segítség majd Brüsszelben mellettük álljon. De segítőik nemcsak az Európai Unió (EU) őshonos etnikai kisebbségei köréből kerülnek ki: némely nagyhatalmak is jelezték szimpátiájukat és támogatásukat - fűzte hozzá.



Pesty László a kezdeményezés céljáról korábban azt mondta, hogy az EU központi szervei kiemelt figyelemmel kezeljék a nemzeti régiókat, az őshonos nemzeti kisebbségeket, továbbá az őshonos kisebbségek közvetlenül is részesülhessenek a kohéziós forrásokból nyelvük, kultúrájuk megőrzéséért. Több mint 25 őshonos nemzeti kisebbség él az uniós tagállamokban - tette hozzá.



A nemzeti régiók védelmét célzó európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése 2019. május 7-én indult; határidejét a koronavírus-járványra tekintettel az Európai Bizottság többször meghosszabbította, a végső határidő 2021. május 7. lett.