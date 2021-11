Koronavírus-járvány

Az EU újabb 90 millió eurós támogatást nyújt Albániának a járvány okozta gazdasági válság kezelésére

A kifizetés a második és egyben utolsó részlete az Albániának nyújtott 180 millió eurós támogatási csomagnak. 2021.11.08 14:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Bizottság 90 millió eurós makroszintű pénzügyi támogatást (MFA) folyósított Albániának a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság kezelésére - jelentette be pénteken a brüsszeli testület.



A kifizetés a második és egyben utolsó részlete az Albániának nyújtott 180 millió eurós támogatási csomagnak.



Paolo Gentiloni, a gazdaságért felelős uniós biztos szerint "a támogatás bizonyítja az Európai Unió szolidaritását az albán nép iránt, másrészt pedig Albánia elkötelezettségét is mutatja az Európai Bizottsággal közösen elfogadott fontos reformprogram megvalósítása iránt".



A bizottság korábban pozitívan értékelte, hogy Albánia előrehaladást ért el az MFA keretében elfogadott szakpolitikai tervek végrehajtása terén, ezért kerülhetett sor a második 90 millió eurós részlet kifizetésére. Az uniós végrehajtó testület megítélése szerint Albánia több reformot hajtott végre az államháztartás és a pénzügyi szektor ellenálló képességének megerősítése érdekében, és fokozta a korrupció elleni küzdelmet. Emellett a délkelet-európai ország továbbra is teljesíti a MFA-támogatás előfeltételeit az emberi jogok tiszteletben tartása és a hatékony demokratikus mechanizmusok, köztük a többpárti parlamenti rendszer és a jogállamiság tekintetében.



Az MFA része az EU szélesebb körű kötelezettségvállalásának, amely az unióval szomszédos, illetve a bővítési folyamatban érintett országokra vonatkozik, és rendkívüli válságkezelési eszközként is szolgál. Az eszköz a súlyos fizetésimérleg-problémákkal küzdő országok számára áll rendelkezésre.



Albánia az Európai Unió tagjelölt országa. A csatlakozási tárgyalások tavaly márciusban kezdődtek el.