Koronavírus-járvány

Ukrajnában elkezdtek felmondani a beoltatlan alkalmazottaknak

Ukrajnában megkezdték a koronavírus elleni védőoltás felvételére kötelezett munkavállalók, köztük az állami tisztviselők és a tanárok munkaviszonyának felfüggesztését - közölte hétfői sajtótájékoztatóján Viktor Ljasko egészségügyi miniszter.



A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy hétfőn lépett hatályba tárcájának az a rendelete, amely felsorolja azokat a szakmákat, iparágakat és szervezeteket, amelyeknek dolgozóit kötelezték a védőoltás felvételére. Ezek a központi végrehajtó hatóságoknak és területi szerveiknek, a helyi államigazgatási szerveknek és azok részlegeinek, valamint az oktatási intézményeknek az alkalmazottai. A felsorolt intézmények azon dolgozóit, akik november 8-ig még nem kapták meg az első dózis védőoltást sem, fizetés nélkül felfüggesztik állásukból addig, amíg fel nem veszik az oltást. Nem függeszthetők fel viszont azok az alkalmazottak, akik számára ellenjavallt az oltás, és erről orvosi igazolással rendelkeznek.



Ljasko tájékoztatóján elmondta, hogy eddig már 31 millió dózis oltóanyagot szállítottak Ukrajnába. A hétvégén érkezett meg az országba 2 millió 930 ezer adag Moderna-vakcina a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül, ezen felül 1 millió 400 ezer adag Pfizer-oltóanyag, amelyet a kormány az állami költségvetés terhére vásárolt meg.



A miniszter tájékoztatása szerint mostanáig az ukrán lakosság 36,7 százaléka kapta meg az oltás első, és 25,6 százaléka a második dózisát is. Továbbra is a fővárosban, Kijevben a legnagyobb arányú az átoltottság, ahol a lakosok 57 százaléka vette fel az oltás első dózisát és 45,7 százaléka élvez teljes védettséget.



Ljasko kijelentette, hogy az oltásoknak köszönhetően már több mint 5,5 ezer ember életét sikerült megmenteni.



Jurij Hanicsenko, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) vezetője hétfőn az RBK-Ukrajina hírportálon megjelent nyilatkozatában előre jelezte, hogy a járvány tetőzése Ukrajnában november első felében, a hónap közepén várható. Szerinte a napi fertőzésszám az elkövetkező napokban még emelkedni fog. Az egészségügyi minisztérium alá tartozó Ukrán Egészségvédelmi Központ szerint viszont a járvány már ezen a héten elérheti a tetőpontot - számolt be az UNIAN hírügynökség.



Ukrajnában hétfőre 13 068-cal 3 088 501-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 473-mal 72 557-re, az aktív betegeké pedig több mint négyezerrel 494 988-ra. Az elmúlt napon 3532 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 7 938 053-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 3 468 231-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Vasárnap 85 083 embert oltottak be az országban.