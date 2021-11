Állati

Nagyot nézett a család, amikor kiderült, hogy házi kedvencük valójában nem is kutya

Rókának bizonyult egy perui család kutyája: a kölyökkorában megvásárolt állatról csak felcseperedése után derült ki, hogy valójában egy pamparóka. 2021.11.08 10:44 MTI

A család Lima központjában vette fél éve a "kiskutyát", amely a Run Run (Fuss Fuss) nevet kapta, de idővel egyre furcsábban viselkedett, üldözni kezdte a szomszédok baromfijait, és le is ölte őket, amivel magára haragította a szomszédságot.



A család azt hitte, hogy fajtatiszta kölyökkutyát vásároltak. A közelmúltban azonban rá kellett jönniük, hogy egy culpeo pamparókát (Lycalopex culpaeus) fogadtak be.



Run Run közben elszökött gazdáitól, és jelenleg a vadvédelmi szolgálat is keresi, hogy egy vadrezervátumba vagy állatkertbe vigyék.



Az Andokban élő pamparókának vékony lába, bozontos farka, hegyes feje és feltűnő füle van. A vadvédelmi szolgálat szakértője elmondta, hogy a vadorzók sokféle vaddal kereskednek illegálisan Limában, amelyeket főleg az Amazonas vidékéről rabolnak el. Sok példányt kölyökkorában ejtenek fogságba, szüleiket megölik - mondta a szakember.



Az illegális állatkereskedelem Peruban bűncselekménynek számít, és 3-5 évig terjedő börtönnel büntethető.