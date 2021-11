Koronavírus-járvány

Csak beoltottak mehetnek éttermekbe Ausztriában, életbe léptek a szigorítások

A járványügyi helyzet romlása miatt Ausztriában szigorítások léptek hatályba hétfőn a koronavírus ellen be nem oltottak számára. 2021.11.08 08:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány döntése értelmében csak beoltott vagy gyógyult személyek mehetnek éttermekbe, szépség- és masszázsszalonokba, fitnesz- és sporttermekbe, szállodákba, illetve látogathatnak mozikat vagy színházakat, ahol 25 főnél többen gyűlnek össze.



Az úgynevezett 2G szabály értelmében az oltás óta legfeljebb kilenc, a gyógyulás óta legfeljebb hat hónap telhet el, és csupán a negatív PCR-teszteredmény felmutatása hétfőtől már nem elegendő. A munkahelyeken viszont továbbra is elég lesz a negatív koronavírusteszt felmutatása.



Négyhetes átmeneti időszakra az osztrák hatóságok elismerik majd az első oltást is, de csak egy friss PCR-teszttel kiegészítve. Azt követően viszont már csak a teljes körű védettséget vagy gyógyulást veszik figyelembe.



Hétfővel kezdődően már az FFP2-es kategóriájú védőmaszkok viselése lesz kötelező minden zárt helyen. Akár ötszáz eurós pénzbüntetésre számíthat az, aki megszegi az új járványügyi szabályokat.



A szigorításokról a múlt pénteken döntött a kormány, ezért a hét végén hosszú sorok alakultak ki az oltóhelyeknél. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint csak szombaton 32 ezer oltást adtak be. A nagyobb bécsi oltóközpontoknál egy-másfél órás volt a várakozási idő.



Alexander Schallenberg kancellár a Kronen Zeitung című lapban vasárnap megjelent interjúban azt a véleményét fogalmazta meg, hogy hat hét alatt aligha lesz olyan a helyzet, hogy a most életbe lépett intézkedéseket vissza lehessen vonni, vagyis az új járványszabályok valószínűleg karácsonykor is érvényben lesznek.



Szombaton rekordszámú, 9943 új fertőzöttet regisztráltak Ausztriában. Ez meghaladja a közel egy évvel ezelőtt, tavaly november 13-én bejegyzett eddigi legrosszabb adatot: aznap 9586 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba.



Vasárnap kevesebb, 8554 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. A járvány kezdete óta Ausztriában 883 887 ember kapta el a vírust, és 11 502-en haltak bele a vírus okozta betegség szövődményeibe.



Ausztriában négy, az Európai Unióban engedélyezett vakcina van forgalomban. A 8,9 milliós országban több mint 5,6 millió ember esett át a teljes immunizáción, és már javában zajlik az emlékeztető oltások beadása.