Észak-Koreában éhen halnak az emberek a tél közeledtével - videó

A figyelmeztetések komolyak, és mind Észak-Koreán belülről, mind kívülről érkeznek. Dél-Koreában élő disszidensek elmondták, hogy északi családjaik éheznek. A tél közeledtével félő, hogy a legkiszolgáltatottabbak éhen fognak halni.



"Folyamatosan jelentenek olyan problémákat, mint az utcán élő árva gyerekek és az éhhalál" - mondta Lee Sang Yong, az észak-koreai forrásokkal is rendelkező Daily NK főszerkesztője.



"Az észak-koreai alsóbb osztályok egyre jobban szenvednek, mivel az élelmiszerhiány a vártnál is súlyosabb" - mondta Lee.



Észak-Koreából egyre nehezebb információkat szerezni. A határt tavaly január óta lezárták, hogy megakadályozzák a Covid-19 Kínából történő terjedését. Még a Dél-Koreába disszidált családtagoknak és barátoknak szóló üzenetek eljuttatása is nagy kockázattal jár.



Bárkit, akit engedély nélküli mobiltelefonnal kapnak el, munkatáborba vethetnek. Néhányan mégis megpróbálnak SMS-ben üzenetet vagy hangüzenetet küldeni szeretteiknek és szöuli kiadványoknak.



Ezeken a forrásokon keresztül, amelyek közül néhánynak névtelennek kell maradnia, megpróbált több lap képet alkotni arról, hogy mi történik.

Élelmiszerhiány Észak-Koreában

Észak-Korea mindig is küzdött élelmiszerhiánnyal, de a világjárvány csak súlyosbította a rossz helyzetet. Kim Dzsongun vezető a jelenlegi helyzetet az ország 1990-es évekbeli legsúlyosabb katasztrófájához hasonlította, amelyet "Fáradságos menetelés" néven ismertek, és amikor több százezer ember halt meg az éhínségben.



A helyzetet - egyelőre - nem tartják ennyire rossznak. Vannak reményteljes jelek. Úgy tűnik, Észak-Korea arra készül, hogy újra megnyitja a határt Kínával, de nem világos, hogy mennyi kereskedelemre és segélyre lesz szükség az elszegényedett országot ért gazdasági károk helyreállításához.



Az idei termés döntő fontosságú. A tavalyi termést részben elpusztította a tájfunok sorozata. Az ENSZ becslései szerint az országnak legalább két-három hónapra elegendő élelmiszer hiányzik.

Mindenki a mezőn, még a katonaság is!

Hogy az idei év minél sikeresebb legyen, több tízezer embert küldtek a földekre, hogy segítsenek a rizs és a kukorica begyűjtésében, köztük a hadsereget is.



Kim Dzsongun állítólag azt is elrendelte, hogy az országban minden rizsszemet biztosítani kell, és mindenki, aki eszik, menjen és segítsen az aratásban.



"Tervet dolgoztak ki a betakarítás során keletkező veszteségek minimalizálására" - mondta Lee.



"Hangsúlyozza, hogy szigorú büntetést szabnak ki, ha lopást vagy csalást jelentenek. Ez félelemmel teli légkört teremt".

A tífusz terjedése

A múlt héten a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) szerint egy zárt ajtók mögött tartott parlamenti meghallgatáson vezetőjük azt mondta, úgy érzi, hogy "vékony jégen jár a gazdasági helyzet miatt" a tájékoztatón részt vevő törvényhozóknak.



A NIS azt is elmondta, hogy a gyógyszerek és alapvető ellátmányok hiánya felgyorsította az olyan fertőző betegségek terjedését, mint a tífusz.



Ezt a növekvő aggodalmat az állami média is felerősítette, amely kiemelte a terméskárok megelőzésére hozott intézkedéseket, és propagandaplakátokat adott ki, amelyek az élelmiszertermelés érdekében tett erőfeszítéseket hangsúlyozták.

Észak-Koreának két nagy problémával kell szembenéznie az élelmiszer-ellátással kapcsolatban

Az első a gazdálkodási módszerei. Phenjan ugyan befektetett új haditechnikába és rakétákba, de a szakértők szerint hiányoznak a gyors és sikeres betakarításhoz szükséges modern gépek.



Choi Yongho, a Koreai Vidékgazdasági Intézet munkatársa elmondta, hogy "a mezőgazdasági berendezések elégtelen ellátottsága alacsony élelmiszer-termelékenységet eredményez".



Erről sikerült a saját szemünkkel meggyőződniük. A falusiak, több tucatnyian, azzal voltak elfoglalva, hogy rizskupacokat készítsenek, és azokat a hátukon egy meglehetősen lepusztult traktorhoz cipeljék.



Egy dél-koreai gazda Paju-ban, a két országot elválasztó demilitarizált övezet közelében azt mondta, hogy egy órába telt neki, amíg egy géppel lecsupaszította a rizst a földjéről. Ha kézzel csinálta volna, ahogyan azt északon teszik, akkor szerinte egy mező egy hétig tartana.



Amint az alábbi videón látható, a legutóbbi észak-koreai éhínség több százezer észak-koreai halálát okozta, és több millióan éheztek és alultápláltak. Emellett örökre megváltoztatta a népek viszonyát a rezsimhez. Nézze meg, hogyan beszélnek észak-koreaiak arról, hogyan befolyásolta az éhínség az életüket és a rezsimről alkotott véleményüket.

Szélsőséges időjárási események

A technológia és a mezőgazdasági készletek hiánya mellett azonban Észak-Korea sokkal hosszabb távú problémával néz szembe, ha biztosítani akarja élelmiszerellátását.



Az országot az amerikai hírszerző ügynökségek a szélsőséges időjárási ciklusok hatásainak leginkább kitett 11 ország közé sorolták, és az a korlátozott terület, amelyen terményeket termeszthet, a legsúlyosabban érintett lehet.



"A rizs és a kukorica terméskiesése egyre valószínűbb lesz a nyugati partvidék mentén, amely Észak-Korea történelmi kenyérkosara" - mondta Catherine Dill, a Stratégiai Kockázatok Tanácsának munkatársa, az "Észak-Korea közelgő válságai" című, nemrégiben megjelent jelentés egyik szerzője.



"Észak-Korea különösen érzékeny a természeti katasztrófákra. Minden évben áradások, monszunesők és tájfunok okoznak gondot, amelyek közvetlenül befolyásolják a terméshozamot, közvetve pedig kártevőproblémákat okoznak" - mondta Choi.



Ez a helyzet az elkövetkező években még sokkal rosszabbá válhat, és különösen a rizstermelést érintik majd az aszályok és az áradások.



"Úgy tűnik, hogy az intenzívebb viharok már most is sújtják Észak-Koreát, erre igazán kiemelkedő példák vannak a 2020-as és a 2021-es tájfunszezonban is. Ami pedig a tengerszint emelkedését illeti, a part menti területek egyre nagyobb veszélynek lesznek kitéve" - mondta Dill.



Ez a videó aktuális felvételeket mutat Észak-Korea hétköznapi életéről.

Észak-Korea minden idők egyik legsúlyosabb élelmiszerválságában áll összeomlás előtt. És sokan fognak éhen halni!