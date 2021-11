Tragédia

Sierra Leone-i üzemanyagszállító robbanás - akár 100 halálos áldozat

Sierra Leone fővárosában, Freetownban egy tartálykocsi robbanása hatalmas emberáldozatokat követelt, a jelentések szerint több tucatnyian meghaltak. Az áldozatok közül sokan állítólag üzemanyagot próbáltak összegyűjteni a baleset után az útról.



Az interneten megosztott, állítólag a robbanás után készült képek hatalmas tüzet mutatnak az utcán, a levegőben füstoszlop gomolyog. A hatóságok nem közöltek azonnal részleteket az incidensről, de a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség (NDMA) vezetője szerint "szörnyű, szörnyű baleset" történt.

Az esetet követő órákban a rendőrség által jelentett halálos áldozatok száma folyamatosan emelkedett. Mohamed Juldeh Jalloh alelnök legalább 92 halálos áldozatról beszélt, miután meglátogatott két kórházat, ahol a sérülteket fogadták.



Ugyanerről a számról számolt be a város központi halottasháza is, amely szerint ennyi holttestet hoztak be a helyszínről. Egy későbbi frissítés ezt 95-re módosította. Az egészségügyi miniszterhelyettes később 99-re tette a halálos áldozatok számát.



A Connaught kórház egyik munkatársa az Associated Pressnek azt mondta, hogy 30 súlyosan megégett áldozat van, akik várhatóan nem élik túl.



A robbanás a Bai Bureh Roadon, Freetown keleti részének egyik fő közlekedési útvonalán történt, miután az üzemanyagszállító teherautó összeütközött egy másik járművel - mondta Yvonne Aki-Sawyerr polgármester. A helyszínről készült képeket "megrázónak" nevezte.



"Azok a lakosok, akik megpróbálták összegyűjteni a teherautóból kifolyó üzemanyagot, az azt követő robbanás áldozatai lettek" - tette hozzá a polgármester a Facebookon közzétett nyilatkozatában, de ezt a részt később törölte.

Az állítást, miszerint az emberek üzemanyagot gyűjtöttek, alátámasztják azok a felvételek, amelyeken állítólag nem sokkal a robbanás előtt készültek, és amelyeken izgatott emberek állnak a tartálykocsi körül, néhányan kanisztereket cipelve.