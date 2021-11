Demonstráció

Varsóban több ezren tüntettek az abortusztilalom miatt

Varsóban több ezren tüntettek szombaton az abortusztilalom miatt, a vezető ellenzéki politikusok részvételével megtartott tiltakozást azt követően hívták össze a feminista szervezetek, hogy a dél-lengyelországi Pszczyna város kórházában elhunyt egy terhes asszony.



A tüntetők a "Női jogok egyenlők az emberi jogokkal", "Élhetett volna" jelszavakkal vonultak a belvárosi utcákon át a varsói alkotmánybíróságtól az egészségügyi tárca székhelyéig. A menet elején a "Vér van a kezeteken" feliratú transzparenst vitték.



A lengyel alkotmánybíróság tavaly októberben megállapította, hogy nincs összhangban a lengyel alaptörvénnyel az 1993 óta érvényes abortusztilalom alóli egyik kivétel, mégpedig az, amely a feltehetőleg súlyosan beteg magzatok művi vetélését tiltja.



Az alkotmánybírósági döntés nem vonatkozott az abortusztilalom két másik, most is érvényes kivételére. Ezek értelmében a terhességmegszakítás megengedett, ha a gyermek nemi erőszak következtében fogant, valamint ha veszélyben van az anya élete vagy egészsége.



Az ítélet tavaly ősszel tömeges feminista tüntetéseket váltott ki országszerte.



A szombati tiltakozások résztvevői szerint a Pszczynában elhunyt, harmincéves asszony esetében az orvosok éppen az említett alkotmánybírósági döntés miatt nem szakították meg időben a terhességet.



A nő szeptemberben, a terhesség 22. hetében került kórházba, miután elfolyt nála a magzatvíz. A gyermeknél már korábban fejlődési rendellenességeket állapítottak meg. A kórházban a nő szeptikus sokk következtében elhunyt.



Pénteken Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő nagy tragédiának nevezte a terhes asszony halálát, aláhúzta egyúttal, hogy ez nem hozható összefüggésbe a tavalyi alkotmánybírósági döntéssel. "Ha az anya élete vagy egészsége veszélyben forog, a terhességmegszakítás továbbra is megengedett, itt (az alkotmánybírósági ítélet nyomán) semmi sem változott" - hangsúlyozta. Aláhúzta: az asszony halálának körülményeit tisztázni kell.



A pszczynai kórház vezetése a kedden kiadott nyilatkozatban azt írta: az orvosok az adott esetben az érvényes jogi szabályok alapján, a nő és a magzat egészségét és életét szem előtt tartva jártak el.



Az ügyben október elején ügyésségi eljárás indult.



A haláleset miatt szombaton Varsón kívül több lengyelországi városban is tartottak tiltakozásokat.