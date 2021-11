Koronavírus-járvány

Egészségügyi miniszter: Spanyolországban stabil a járványhelyzet

Spanyolországban stabil a járványhelyzet, szemben más európai országokkal - mondta a spanyol egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón csütörtökön Madridban.



Carolina Darias hangsúlyozta: a 100 ezer lakosra vetített új esetek száma továbbra is 50 alatt van, az elmúlt egy hétben 46-ről 49-re emelkedett, amely azonban "minimális" növekedésnek tekinthető.



Beszámolója szerint csökken az egészségügyi ellátásra szorulók száma, a kórházi kapacitások 1,8 százalékát veszik igénybe a Covid-betegek, míg az intenzív osztályos ágyak 4,5 százalékán látnak el koronavírus fertőzötteket. A járványnak naponta átlagosan nyolc halálos áldozata van az országban - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy a domináns delta változat mellett a fertőzések 5-6 százalékáért az újabb, úgynevezett delta plus variáns a felelős.



A tárcavezető felhívta a figyelmet az elővigyázatosság fenntartásának fontosságára tekintettel a romló európai helyzetre, és az oltás beadatására kérte azokat, akik eddig nem tették meg.



A 47 milliós dél-európai országban több mint 37,3 millióan kapták meg eddig a vakcinák mindkét dózisát. A teljes lakosság átoltottsága 78,7 százalékos, a jelenleg oltható, 12 év felettieket tekintve pedig 88,7 százalék.



A sajtótájékoztatón elhangzott: Spanyolország eddig több mint 20 millió adag oltóanyagot adományozott dél-amerikai és afrikai országoknak, amelyet az év végéig 30 millióra növel.



Katalóniában a bíróság csütörtökön jóváhagyta az autonóm kormány döntését, hogy az éttermek és szállodák táncos rendezvényein csak oltási igazolással vagy negatív PCR-teszttel lehessen részt venni. Eddig ezt a korlátozást az éjszakai zenés szórakozóhelyeken alkalmazták a tartományban.



A Baleár-szigetek diszkóiban is érvényben van hasonló intézkedés, amit most december 8-ig meghosszabbítottak.