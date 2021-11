Koronavírus-járvány

Rekordot döntött a napi új esetek száma Németországban

Rekordot döntött az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőződések napi száma Németországban a csütörtöki adatok szerint. A kormány az emlékeztető oltás beadásának felgyorsításával fékezné a járvány negyedik hullámát.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint egy nap alatt 33 949 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-Cov-2). Ez meghaladja a tavaly december 18-án 33 777 pozitív lelettel beállított rekordot.



Az októberben elindult negyedik hullám rohamos gyorsulását jelzi, hogy a napi új esetek száma húsz százalékot meghaladó mértékben emelkedett az egy héttel korábbi 28 037-hez képest.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma még nagyobb mértékben, 30 százalékkal nőtt, az egy héttel korábbi 126-ról 165-re.



Az újonnan regisztrált fertőződésekkel együtt 4 672 368 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t a járvány tavaly tavaszi kezdete óta, a halálos áldozatok száma pedig 96 192-re emelkedett.



Az ügyvezető szövetségi kormány szerint mindenekelőtt az oltási kampány második szakaszának, az emlékeztető oltás beadásának gyorsításával lenne érdemes törekedni az új járványhullám megfékezésére. Ez derül ki a tartományi kormányok és a szövetségi kormány egészségügyi egyeztető fóruma, az úgynevezett egészségügyi miniszteri konferencia csütörtökön kezdődött kétnapos ülésére készített megállapodás-tervezetből, amelyből a Bild című lap idézett.



A tervezetben a többi között az áll, hogy vissza kell állítani a tömeges oltás gyakorlatát, ezért ismét meg kell nyitni a tartományi fenntartású oltási központokat - sportcsarnokokban, konferencia-központokban kialakított oltópontokat, ahol naponta több ezer oltást adtak be a kampány első szakaszában -, és ismét munkába kell állítani a mobil oltási csoportokat.



A tervezett intézkedések között szerepel a kötelező tesztelés bevezetése is az idősotthonokban és az ápolási otthonokban. Ez azt jelentené, hogy a lakókat és a dolgozókat hetente kétszer tesztelni kellene a SARS-Cov-2-re, függetlenül attól, hogy beolttatták-e magukat, a látogatóknak pedig ugyancsak az oltási státusztól függetlenül legfeljebb 24 órája készült negatív tesztleletet kellene felmutatniuk.



Németországban az AstraZeneca-, a Moderna- és a Pfizer/BioNTech-féle készítményt, valamint az egydózisú Janssen-féle vakcinát használják az oltási kampányban. Naponta átlagosan 150 ezer adagot adnak be. Teljes oltással 55,6 millió ember, a lakosság 66,9 százaléka rendelkezik.



Az emlékeztető oltást a második adag után hat hónappal lehet beadatni, a Janssen-féle vakcina esetében pedig egy hónap elteltével. Eddig nagyjából kétmillióan kaptak emlékeztető oltást.