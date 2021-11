Koronavírus-járvány

Ukrajnában még nem tetőzött a járvány, a napi esetszám elérheti a 40-50 ezret

Még nem tetőzött Ukrajnában a koronavírus-járvány, a megbetegedések napi száma meredeken fog emelkedni, és elérheti a 40-50 ezret - jelezte előre csütörtökön Viktor Doszenko, az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia élettani intézetének általános és molekuláris kórélettani osztályának vezetője az Obozrevatyel hírportálnak nyilatkozva.



A szakértő figyelmeztetett arra, hogy az intenzív osztályok megtelhetnek, hiány keletkezhet orvosi oxigénből. Szavai szerint az ukrán egészségügyi rendszer túlterhelt, és nincs lehetőség a kapacitásának növelésére.



Közben Viktor Ljasko egészségügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján arra mutatott rá, hogy a beoltott emberek ötször kisebb valószínűséggel fertőződnek meg, és tízszer kisebb a kockázata annak, hogy kórházba kerüljenek, mint a nem beoltottak. Tárcájának közlése szerint a múlt héten a kórházi kezelésre szorulóknak a 93,2 százaléka az oltás első dózisát sem vette fel - jegyezte meg az UNIAN hírügynökség.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF), az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) és a Világbank támogatásával 2021 szeptemberében-októberében készített tanulmány szerint az ukránok 60 százaléka kedvezően viszonyul a koronavírus elleni védőoltáshoz, 62 százalékuk egyetért azzal, hogy be kell oltatnia magát, a még be nem oltott ukránok 42 százaléka pedig bizonyos feltételek mellett áll készen az oltás felvételére.



Tájékoztatott arról, hogy jelenleg az átoltottság a fővárosban, Kijevben a legnagyobb, ahol a felnőtt lakosság 54,2 százaléka megkapta az oltásnak legalább egy dózisát. Ez az arány Kijev megyében 43,7, a keleti országrészben, Poltava megyében 42,1 százalékos, továbbá Dnyipropetrovszk megében is már elérte a 40 százalékot. Az oltakozási hajlandóság ugyanakkor Kárpátalján a legalacsonyabb az országban, ahol a lakosságnak mindössze a 23,2 százaléka oltatta be magát, és a szintén nyugat-ukrajnai Voliny megyében, ahol ez az arány 25,2 százalékos.



Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint csütörtökre a mutatók alapján egy újabb régió, a nyugati országrészben lévő Ternopil került át a jelenlegi legenyhébb, sárga besorolásba, amelyben így már Kárpátalja és Kirovohrad megyével együtt három régió van. Hat megye maradt az eggyel nagyobb kockázatú narancs besorolásban, a legszigorúbb, vörös kategóriában pedig továbbra is 15 megye és a főváros van.



Ukrajnában csütörtökre újabb csúcsot döntött az egy nap alatt feljegyzett új betegek száma, és meghaladta a három milliót a járvány kezdete óta regisztrált fertőzötteké, az elhunytaké pedig átlépte a 70 ezret. A közölt adatok szerint 27 377-tel 3 006 463-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 699-cel 70 146-ra, az aktív betegeké pedig több mint 14 ezerrel 457 179-re. Az elmúlt napon 5472 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát