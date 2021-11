Konfliktus

Lengyel nemzetvédelmi tárca: újabb incidens történt a fehérorosz határon

Újabb, a fehérorosz határ közelében történt incidensről számolt be csütörtökön a lengyel nemzetvédelmi tárca, a közlemény szerint a fehérorosz katonák azzal fenyegették a lengyel katonákat, hogy tüzet nyitnak rájuk.



Az eset előzménye az volt, hogy szerdán a lengyel határőröket támogató katonák egy hozzávetőleg 250 fős migránscsoportot észleltek a határon létesített drótkerítés fehérorosz oldalán.



A migránsokat kísérő fehérorosz katonák azzal fenyegetőztek, hogy tüzet nyitnak a lengyel katonákra, de utóbbiak nem ültek fel a provokációnak - olvasható a nemzetvédelmi tárca Twitter-oldalán.



A fehérorosz katonák magatartását a közlemény a helyzet eszkalálására tett újabb próbaként értelmezi, aminek célja az is lehetett, hogy eltereljék a figyelmet a határsértési kísérlettől.



A lengyel külügyminisztérium szerdán egy hasonló, keddre virradóan történt incidensről számolt be, melynek során három egyenruhás, de azonosítatlan fegyveres személy lengyel területre lépett Fehéroroszország felől. Az eset miatt a varsói fehérorosz ideiglenes ügyvivőt bekérették a varsói külügyminisztériumba.



Hasonló fehérorosz provokációkról a lengyel hatóságok korábban is beszámoltak.



A NATO brüsszeli főparancsnokságának sajtóosztálya szerdán a PAP hírügynökséggel közölte: a szervezetet nyugtalanítja a lengyel-fehérorosz határon tapasztalható eszkalálódás. Megengedhetetlennek nevezték, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök rendszere "hibrid taktikájának" keretében felhasználja a migránsokat, és a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólították fel Minszket.



A NATO mellett az uniós tagországok is azzal vádolják Lukasenkát, hogy az ő utasítására szállítanak migránsokat egyes EU-tagországok - Lengyelország mellett Litvánia és Lettország - határaihoz, megtorlásul a fehérorosz rendszer elleni nyugati büntetőintézkedésekért.



Lengyelországban csütörtökön hatályba lépett a keleti migrációs nyomás miatt a fehérorosz határon létesített kerítés megerősítéséről szóló különleges törvény, az új létesítményt bejelentések szerint néhány héten belül kezdik el építeni.



Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter csütörtökön közölte: a határfal a jövő év első felében fog elkészülni. Az akadályt a többi között az Egyesült Államok és Magyarország tapasztalatát felhasználva létesítik. Közlése szerint a mozgásérzékelőkkel és kamerákkal felszerelt, szögesdróttal is ellátott acélfal 5 méter magas lesz, és a határ 180 kilométeres szakaszán létesítik ott, ahol a Bug folyó nem képez természetes határt.



A lengyel határőrség az év eleje óta több mint 30 ezer határsértési kísérletet észlelt a lengyel-fehérorosz határon, amelynek térségében szeptember óta rendkívüli állapot van érvényben. Szeptemberben 7,7 ezer, októberben pedig közel 17,3 ezer ilyen határsértést regisztráltak.