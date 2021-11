Koronavírus-járvány

Új-zélandi utcai bandák vezérei buzdítják a közösségüket oltakozásra

Hét új-zélandi bandavezér, akik az ország négy legismertebb utcai bandáját képviselik, közös videóban buzdítja arra a közösségét, hogy oltassák be magukat - írta a The Guardian szerdán.



A szokatlan összefogást az új-zélandi kormány egy maori tagja, Willie Jackson indítványozta. A bandavezérek a miniszterrel folytatott tárgyalás után készítettek el külön-külön felhívást saját közösségüknek, amelyekből aztán Jackson fia vágott össze egy videót.



A négyperces videóban Denis O'Reilly, a Black Power csoport vezetője arról beszél, hogy ő már megkapta a két koronavírus-ellenes oltást, és arra kéri a közösségét, hogy ők is tegyenek így.



Harry Tam, a Mongrel banda főnöke hangsúlyozza, hogy az oltakozás nem a bandák, hanem a családok ügye. "Itt nem arról van szó, hogy a kormány mondja meg nekünk, hanem arról, hogy a szakértők mondják meg a kormánynak, hogy oltassuk be magunkat, és ezzel megvédjük magunkat" - fogalmazott.



Új-Zélandon jelenleg összesen 3634 koronavírusos esetet van, a mostani járványhullámban a fertőzöttek mintegy 70 százaléka a maori és csendes-óceáni lakosságból származik, akik együttesen a teljes népesség 27 százalékát teszik ki. A jogosult maorik mintegy 72 százaléka kapott egy adagot a Pfizer-vakcinából, míg a csendes-óceániak 85 százaléka és az összes 12 éves vagy annál idősebb új-zélandi 88 százaléka.



A vírust legalább három bandában mutatták ki, ez késztette az egészségügyi kormányzatot arra, hogy néhány vezetőt alkalmazzanak, s ezzel a nehezen elérhető közösségeket is bevonják. Tam, aki szintén megkapta ezt a státuszt, a videóban arra figyelmeztetett, hogy "mindannyian veszélyeztetettek vagyunk", de a gyermekek és az idősebbek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve.



Jarrod Gilbert kriminológus a Herald című napilapban kiemelte: "bátor" dolog volt Jacksontól, hogy nyilvánosan kapcsolatba került a bandák ilyen széles körével. Mint hozzátette: ez jó példája annak, hogyha nehezen elérhető közösségeket kell elérni, akkor olyan embereket kell segítségül hívni, akiket tiszteletben tartanak ezekben a közösségekben.