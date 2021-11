Izrael

Felfüggesztette az izraeli bíróság az auschwitzi tetoválópecsétek árverezését

Izraelben a bíróság ideiglenesen leállította az auschwitzi tetoválópecsétek árverését - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



"Várjuk Izrael állami beavatkozását. Ez a sátán eszköztárának egyik eszköze. A tárgyakat a holokauszt megemlékezésére szolgáló nemzeti intézményben kell elhelyezni" - írták az izraeli Holokauszttúlélők Szervezeteinek Központját képviselő panaszosok.



Kérésükre a tel-avivi kerületi bíróság szerdán ideiglenesen, egyelőre a november 16-ra kiírt tárgyalásig leállította a tetoválópecsétek elárverezését.



Eredetileg egy hét múlva kerültek volna kalapács alá a bélyegzőeszközök, amelyekkel a megsemmisítőtáborban a zsidók karjára tetováltak számokat. A szervezetek azt kérték a bíróságtól, hogy tiltsa meg ezeknek a tárgyaknak az áruba bocsátását.



"A holokauszt túlélőinek törvényes és erkölcsi joguk van tulajdonjogot formálni a népük kiirtására, kínzására és bántalmazására használt eszközökre"- hangsúlyozta a túlélők ernyőszervezete.



"Ez a történelem egyik legbrutálisabb bűncselekménye, amikor a nácik megfosztották a zsidókat személyazonosságuktól, és úgy jelölték meg őket, mintha szarvasmarhák lennének" - nyilatkozott a szervezet elnöke, Colette Avital a lapnak.



"Ezeket az eszközöket ennek a bűncselekménynek az elkövetésére használták, és nincs helyük magánkézben. A náci bűnök történelmi bizonyítékaként a Jad Vasemben kell elhelyezni őket. A bírósághoz fordulunk, és precedensek alapján meg akarjuk akadályozni eladásukat"- tette hozzá.



Jair Lapid izraeli külügyminiszter is sürgős megbeszélést rendelt el minisztériumában annak érdekében, hogy megtalálják az aukció leállításának módját.



A túlélők felháborodását az váltotta ki, hogy a jeruzsálemi Tzolman aukciós ház eladásra kínálta azt a tűrendszert és bélyegzőkészletet, amellyel Auschwitzban a foglyok karjára számokat tetováltak.



A gyűjtemény egy sor fémpecsétet tartalmaz, amelyekhez számalakú tűsorokat rögzítettek. A sok használat és kopás azt jelzi rajtuk, hogy rengeteg tetoválás készült a segítségükkel.



A gyűjteményhez a haláltábort ezzel az eszközzel ellátó német cég, az Aesculap használati utasítását is mellékelték. A becslések szerint 30-40 ezer dollárért (mintegy 10-12 millió forint) kelt volna el a készlet, ebből az aukciósházi jutalék 25 százalék.



Auschwitzban 1941-től jelölték meg tetoválással a foglyokat. Körülbelül négy centiméteres fémformában rendezték el a számokká formált tűket, egy fanyélbe helyezték a formákat, és így nyomták a tűket az emberek bőrébe. Közvetlenül ezután tintát kentek a vérző sebekbe.



Táborba érkezésük időpontja szerint növekvő sorrendben számozták a rabokat, és 1944. május 13-tól, a Magyarországról érkező nagyszámú fogoly miatt betűket is tettek a számokhoz.

A férfi zsidó foglyok A betűs fogolyszámokat kaptak, az A sorozat után pedig már B betűs számokat is tetováltak karjukba. Azt tervezték, hogy a latin abc egyes betűivel egyenként 20 000 foglyot jelölnek meg. A tábort 1945. január 27-én az előrenyomuló szovjet csapatok szabadították fel.