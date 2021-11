Koronavírus-járvány

Ukrajnában minden negyedik felnőtt megkapta a védőoltás mindkét dózisát

Ukrajnában mára minden harmadik felnőtt megkapta valamely, koronavírus elleni oltóanyag első, és minden negyedik a második dózisát is - jelentette be Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékoztatóján.



A tárcavezető kiemelte, hogy napi átlagban már 250 ezer oltást adnak be az országban. Reményét fejezte ki, hogy a következő két héten belül a második adaggal történő oltás iránti igény megduplázódik, és az első adag iránti érdeklődés sem fog csökkenni. Ennek kielégítésére a hét végéig Ukrajna 2 millió 930 ezer adag Moderna-vakcinát kap a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül - mondta.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzáfűzte, hogy Ukrajna az oltási kampány kezdete óta eddig több mint 26 millió adag oltóanyagot kapott, amelyből 7,5 millió adagot nem használtak még fel.



Ljasko - azt kommentálva, hogy szerdán Kijevben a parlament előtt a védőoltás ellenzői tüntetésbe kezdtek - kijelentette: "az oltásellenesség gyorsan eltűnik az intenzív osztályon, és ott a hamis igazolások sem működnek". Arra kért mindenkit, hogy ne higgyen a félretájékoztatásnak, ne a közösségi oldalakról, hanem megbízható forrásokból tájékozódjon, mint az ukrán egészségügyi minisztérium és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) oldalai.



A parlament közben olyan határozatot fogadott el, amelynek értelmében a törvényhozás épületébe csak azok léphetnek be, akik felvették az oltás legalább egy adagját, vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszttel rendelkeznek. Ez egyaránt vonatkozik a parlamenti képviselőkre, az apparátus alkalmazottjaira és a látogatókra is, beleértve a kormány tagjait. A rendelkezés legkésőbb a hónap közepén lép életbe - írta az UNIAN hírügynökség.



A képviselők ezen kívül elfogadták a kormány javaslatát, amely szerint akár 170 ezer hrivnya - több mint kétmillió forint - bírság, illetve két évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható a Covid-igazolások hamisítóira.



Ukrajnában szerdára 23 393-mal 2 979 086-ra nőtt az újonnan azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 720-szal 69 447-re, az aktív betegeké pedig csaknem 11 ezerrel 442 965-re. Az elmúlt napon rekordszámú, 5935 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 7 596 587-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 3 086 165-en pedig csak az első adagot kapták meg. Kedden 310 439 embert oltottak be az országban.